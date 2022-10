Dit is de leukste EV occasion van Marktplaats

Voor de leukste EV occasion van Marktplaats, zoeken we het enigszins noodgedwongen weer in dik en Duits.

Ja, voor de EV10daagse hebben we deze week niet alleen de opmerkelijkste, maar ook de leukste EV van Marktplaats opgezocht. Nu moeten we achteraf zeggen; de keuzes hadden ook andersom gemaakt kunnen worden. Misschien is deze baby-blauwe Taycan wel opmerkelijker of in ieder geval opvallender dan de F-150 Lightning van dinsdag. En tegelijkertijd is die Ford misschien wel leuker dan deze Porsche. Enfin, beide auto’s zijn ondanks/dankzij hun elektromotor, best wel begeerlijk op hun eigen manier.

Want ja, het was toch wel even hard nadenken. Leuke EV’s…zijn die er al? En zo ja, zijn ze al tweedehands beschikbaar? Want ja, er komt weliswaar steeds leuker spul op stroom op ons af. Maar tot op heden zijn gave cabrio’s/roadsters, ranke coupé’s, snelle supercars of bonkige terreinbeulen op stroom toch nog behoorlijk zeldzaam. En dat zijn toch de auto’s waar je het eerst aan denkt bij de term ‘leuk’.

Een oldtimer doen met een ombouw naar een elektromotor zou natuurlijk kunnen, maar…dat is wel erg niche. Iets van een elektrische amfibie opzoeken was leuk geweest voor de novelty-factor, maar wie wil zo’n ding echt? Zodoende zijn we toch weer een tikkie voorspelbaar en saai uitgekomen bij een Porsche. Want zoals is gebleken op de beurs: die wil iedereen uiteindelijk toch.

Gelukkig vonden we een exemplaar met de nodige sjeu om ‘m toch in de categorie ‘leuk’ te plaatsen. Te beginnen is het ’the daddy’, namelijk de bloedverziekend snelle Taycan Turbo S. Deze heeft zoals bekend, geen turbo, maar wel 761 whiplash-veroorzakende pk’s. Bovendien is deze unit dus uitgevoerd in Frozen Blue Metallic. Extra ‘leuk’ is dat de velgen ook deels die tint zijn.

In het interieur is helaas gekozen voor een minder inspirerende compositie. Voor liefhebbers van alcantara is er goed nieuws: dat is ruimschoots aanwezig. Niet alleen op het meubilair maar ook op het stuur. Het moet je ding zijn. Mijn ding is het niet, maar ach, each his own.

In het interieur zien we ook dat deze Taycan niet hagelnieuw meer is. Hoewel er nog maar 19.571 kilometers achter de rug zijn, zie je dat er iemand wat tijd in de bestuurdersstoel heeft doorgebracht. Maar ja, dat hoort bij het territorium van de betere okkazie natuurlijk, ook die uit 2020. De positieve kant is dat er ook dure opties aanwezig zijn, zoals het tweede scherm voor de passagier en het Burmester geluidssysteem.

Wat is dan de vraagprijs van deze leukste EV occasion van Marktplaats? Wel, die bedraagt 160.000 Euro. Koop dan? Of weet jij dan toch een leukere EV te vinden op Marktplaats?