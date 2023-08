Alonso vindt Verstappen toffe vent, BBC overduidelijk niet

Alonso vindt Verstappen een goede peer en is vol lof over de Nederlander, maar de interviewer geeft er zijn eigen draai aan.

Sinds 2021 zijn de messen echt geslepen tussen de Hamilton- en Verstappenfans. Max Verstappen appelleert aan de Nederlander en de gemiddelde autosportliefhebber, Lewis Hamilton is een icoon met een enorme internationale bekendheid. Net zoals met Michael Jordan, Usain Bolt, Muhammed Ali, Tiger Woods en Erik Hulzebosch is Hamilton zo’n atleet die zijn sport overstijgt.

Alonso mag Verstappen wel

Ondanks dat zowel Max Verstappen als Lewis Hamilton enorm aan elkaar gewaagd zijn (veel meer dan hun fanboys durven toe te geven), is het een enorm polariserende discussie. Fernando Alonso is zelf niet op zijn mondje gevallen en bevestigt aan de BBC dat hij Verstappen graag mag:

Ik mag Max. Hij is een coureur die gewoon op donderdag naar het circuit komt, gewoon in Red Bull-teamkleding. Hij racet op zaterdag en zondag en gaat naar huis om verder te racen op de sim of samen GT’s te racen met zijn vader. Of iets anders met autosport, maar hij leeft over het algemeen gewoon een normaal leven. Hij komt ook uit een land met weinig F1-historie. Hij is een hele normale jongen die gewoon van autosport houdt. En hij is heel erg snel. Ik denk dat zijn houding en gedrag hier op het circuit erg normaal is en dat mag ik wel. Fernando Alonso, heeft mensenkennis.

Oorveeg van de BBBC

Maar tot zo ver de lofzang. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat een held als Alonso voor Verstappen is omdat het een goede peer is. Daarom ziet de BBC zich genoodzaakt bij de mooie woorden een ouderwetse sneer oorveeg uit te delen:

Alonso negeert het feit dat de vader van Verstappen een voormalig F1-coureur is die zijn zoon vanaf zijn derde compromisloos voorbereidde op zijn carrière. Toch is het algemene punt waar genoeg. BBC, moet sowieso een sneer uithalen.

Ja, de BBC zet eventjes een beetje broodnodige context en nuance erbij. In een interview met de tweevoudig wereldkampioen, moet er even een alinea instaan waar de mening van de interviewer gegeven wordt.

Nu moeten we erbij aantekenen dat wij absoluut niet roomser zijn dan de paus, wij van Autoblog geven ook onze mening. Daarom heet dit ook een blog en geen wetenschappelijke publicatie. Maar dit is de BBC. Net zoals bij de NOS of CNN zou een mening c.q. voorkeur toch niet door mogen schemeren (lastig voorbeeld). Daarbij is het ook gewoon een sneer die verder geen doel dient. Behalve dan dat de Beeb een punt kan maken dat de Verstappens geen fijne mensen zijn.

Wat moeten we dan kijken?

Het is overigens geen verrassing dat de Britten het niet heel erg op Verstappen hebben. Zo heeft Edd Straw van het verder uitermate vermakelijke The Race er een sport van gemaakt om George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris of Alexander Albon uit te roepen tot de beste rijder van het weekend, terwijl Robbert Doornbos dan Verstappen het beste vindt.

Tenslotte een YouTube-tip voor de racefans die een beetje moe worden van de tweestrijd, check het kanaal van Driver61. Overduidelijk enorm veel kennis en vooral een voorkeur voor het racen, niet zozeer een bepaald persoon. Erg verfrissend!