Deze vernieuwde EV was jij alweer vergeten

Een belangrijke elektrische auto heeft een update gekregen. Maar ken jij dit model nog?

Het elektrische autolandschap in Nederland bestaat vooral uit Europese, Amerikaanse en Koreaanse auto’s. Steeds meer zie je ook de Chinezen opduiken, maar de Japanners blijven wat dat betreft een beetje achter. Ze bestaan wel. De Nissan Ariya bijvoorbeeld. En precies dit model heeft nu een update gehad.

De Nissan Ariya is een beetje uit het collectieve geheugen verdwenen. Zonde eigenlijk, want Nissan’s elektrische vlaggenschip was bij zijn komst in 2021 juist bedoeld als het uithangbord van alles wat het merk in huis had op EV-gebied. Nu krijgt de Ariya een facelift en tegelijk wordt ook de Ariya Nismo aangepakt. Tijd om deze EV weer even op het netvlies te krijgen.

Dit is er nieuw

De basis kennen we: een elektrische crossover met prima prestaties en een comfortabele rijervaring. Dat concept blijft intact, maar Nissan heeft de Ariya op meerdere punten aangescherpt. Het meest in het oog springend is de vernieuwde neus. De grille is voortaan in carrosseriekleur uitgevoerd, waardoor de voorkant een strakkere en meer naadloze uitstraling krijgt. De V-motion vorm is niet verdwenen, maar juist meer naar de buitenzijde verplaatst. Het resultaat: minder franje, meer presence.

Ook de wielen zijn nieuw. Nissan kiest voor grote 20-inch joekels. Qua kleuren voegt Nissan een opvallende nieuwkomer toe: ‘Hisuinohikari’, oftewel een combinatie van Plasma Green en Midnight Black. Geïnspireerd op het noorderlicht en bedoeld om rust en kracht tegelijk uit te stralen. Is het niet fantastisch allemaal?

Binnenin zet Nissan die lijn door. Er komt een nieuw wit-groen interieur, met speciaal ontwikkelde groene leersoorten en lichtgrijze accenten. Het infotainmentsysteem is nu ook eindelijk bij de tijd. NissanConnect draait op Google, inclusief Google Maps, Assistant en Play Store. Nieuw is slimmer plannen van laadstops en automatische batterijvoorverwarming op basis van je route. Handig, zeker in de winter.

Nog zo’n praktische toevoeging: Vehicle-to-Load. Met een speciale stekker kun je tot 1.500 watt aan apparaten van stroom voorzien. Weer zo’n EV waar je allerlei apparaten aan kunt hangen, we kennen het inmiddels van andere auto’s.

De ophanging is opnieuw afgestemd met de Japanse markt als uitgangspunt, wat neerkomt op meer focus op comfort. De aandrijflijn lijkt hetzelfde te blijven, met 66 kWh en 91 kWh accupakketten. De vernieuwde Nissan Ariya is in eerste instantie voor de Japanse markt aangekondigd. Ongetwijfeld komt ‘ie ook naar ons toe.