Max Verstappen gunt Alonso wél een overwinning

Iedereen ziet Alonso graag een overwinning pakken. Zelfs Max Verstappen.

Max Verstappen pakte in Saoedi-Arabië niet de zege, maar hij is wel nog steeds nummer één in het kampioenschap. Dat is te danken aan het feit dat hij nog een puntje meepikte voor de snelste raceronde. Dit tot ongenoegen van Peréz.

Verstappen gunde Peréz dus niet de snelste raceronde, maar hij gunt een rivaal buiten zijn team wel wat. We hebben het over Alonso, die Verstappen een warm hart toedraagt. En vice versa.

Tijdens de persconferentie eerder vandaag kwam een eventuele overwinning voor Alonso ter sprake. Dat is waar heel veel F1-kijkers toch wel op hopen. Niet alleen zij, ook Max Verstappen zou het mooi vinden. “Ik zie hem graag meer winnen,” zo zegt Max. Hij vindt dat Alonso meer overwinningen verdient dan de 32 die hij nu op zijn naam heeft staan.

De eerstvolgende overwinning van Alonso zou dus nummertje 33 worden. Dat cijfer kennen we ergens van, want dat was natuurlijk het oude racenummer van Verstappen. Daar worden ook meteen grappen over gemaakt: Alonso zegt hij het nummer 33 wel wil overnemen als hij nog een overwinning pakt.

Laten we een keertje niet cynisch doen: het is mooi om te zien dat er wederzijds respect is tussen deze twee tweevoudig wereldkampioenen. Al is dat natuurlijk altijd een stuk makkelijker als er geen echte strijd is.