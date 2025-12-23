In deze auto kun je PS5-games spelen zónder console

Wel PlayStation 5-games spelen, maar geen PS5 in de auto. Hoe dan?

Vroeger was je helemaal de bom als je een PlayStation 2 aangesloten had in je auto. Al je matties wilden met je chillen. Fast forward naar 2025 en gamen in de auto is normaler dan ooit. In dit geval kun je zelfs PS5-games spelen in de auto, terwijl de console zelf helemaal niet aanwezig is in het voertuig.

Sony Honda Mobility, het joint venture-huwelijk tussen twee Japanse giganten, heeft aangekondigd dat de Afeela wordt uitgerust met PS Remote Play. Dat betekent dat je via het grote centrale scherm in de auto toegang krijgt tot je eigen PS5- of PS4-console, die gewoon thuis staat. Geen games meesjouwen, geen extra hardware in de auto: alles loopt via een internetverbinding.

Voor de duidelijkheid: dit is geen gimmick waarbij je een simpel spelletje speelt terwijl je stilstaat voor een stoplicht. PS Remote Play streamt de volledige game-ervaring vanuit je eigen console. Het enige fysieke dat je wel mee moet nemen is een DualSense-controller. Stap vervolgens in de Afeela en ga verder waar je gebleven was. Een potje Elden Ring tijdens het laden? Een uurtje RPG’en terwijl de rest van het gezin naar Zuid-Frankrijk rijdt? Het kan allemaal. Mits je een beetje een fatsoenlijke internetverbinding hebt natuurlijk.

Sony Honda Mobility geeft aan dat je minimaal 5 Mbps nodig hebt om überhaupt te kunnen spelen. Wil je een soepele ervaring zonder haperingen, dan is 15 Mbps aanbevolen. Met andere woorden: op de parkeerplaats bij de McDonald’s met beroerde wifi ga je niet ver komen. Maar met een fatsoenlijke mobiele verbinding ziet de toekomst er behoorlijk speels uit.

Helemaal nieuw is dit idee overigens niet. Tijdens CES 2024 liet Sony Honda Mobility al zien dat de Afeela 1, de eerste productiemodel van het merk, PS Remote Play ondersteunt. Die Afeela 1 staat gepland voor zijn eerste leveringen in 2026, dus we moeten nog even geduld hebben voordat we massaal gaan gamen in de auto. Toch laat het zien hoe serieus Sony dit onderdeel neemt. Dit is geen prototype voor de show, maar een functie die daadwerkelijk in de showroom belandt.

Lokaal vs cloud

Gaming in auto’s is sowieso een trend die al een tijdje suddert. Tesla was er vroeg bij met Steam-ondersteuning in de Model S en Model X. Daarmee kon je lokaal games draaien, inclusief grafisch zware titels. Tesla heeft die functie later weer geschrapt, vermoedelijk vanwege veiligheid, kosten en complexiteit. Sony Honda Mobility kiest met Remote Play een andere route: geen zware lokale hardware in de auto, maar slim streamen.

Nu ben ik een beetje te oud inmiddels om op de achterbank een game te spelen. Maar de 12-jarige in mij zou dit helemaal te gek vinden.