Toyota lanceert nóg een Land Cruiser, met V8 diesel

De Toyota Land Cruiser met V8 diesel is precies hoe je ‘m wil, toch?

Er was weer een hoop Toyota-nieuws vanochtend. Het Japanse merk introduceerde namelijk een nieuwe Land Cruiser, de ‘250‘. Deze wordt naast de ‘300’ verkocht. De 250 is meer de doelmatige, stoere Land Cruiser, de ‘300’ is de enorm luxe en dure variant.

Maar als het echt stoer moet zijn, hebben we goed nieuws voor je, want Toyota heeft de stokoude ’70’ wederom aangepakt. Dat model loopt nu al mee sinds 1983 en wordt gezien als de heilige graal van de Land Cruisers.

Als je door Zuid-Amerika, Australië, Afrika of ergens ander wilt rijden waar geen wegen zijn, dan wil je een Land Cruiser 70 hebben. Onverzettelijk, stoer, betrouwbaar: het is de Jaap Stam onder de automobielen.

Land Cruiser lichtjes aangepast

De Land Cruiser 70 is lichtjes aangepast. Het uiterlijk is een van de redenen waarom men er zo gek op is, want het is nog een heerlijke old-school SUV. De andere Land Cruiser-modellen zien er wat retro-esque uit en daar past de 70 perfect in door gewoon lekker ouderwets te blijven.

Het interieur is ook flink opgeknapt. Oh, wacht, nee. Het is nog altijd een intrieur dat je liever schoonmaakt met een Kärcher dan met een detailersborsteltje. Maar er zit nu een 6.7 inch infotainmentscherm waarmee je Apple CarPlay of Android Auto kunt gebruiken.

Da’s modern! Voor de neus van de bestuurder is er een 4,2 inch scherm in het instrumentencluster. Geloof het of niet, maar dit rijdende relikwie heeft zelfs Lane Assist, verkeersborden-herkenning en een lichtsensor.

Techniek

In Japan wordt de auto geleverd met een 2.8 viercilinder met 204 pk en 500 Nm. Dat is vrij bijzonder. Niet alleen omdat Toyota in Europa geen diesels verkoopt, maar ook omdat de 70 een tijdje niet leverbaar was in Japan.

Die 2.8 viercilinder kun je ook in Australië krijgen, maar daar hebben ze een veel toffere motor, een atmosferisch V8 diesel! Deze motor is minder krachtig dan de viercilinder (202 pk en 430 Nm), maar staat te boek als werkelijk onverwoestbaar.

De V8 heeft altijd een handgschakelde vijfbak, de 2.8 turbodiesel heeft een automaat met zes voorwaartse verzetten. Ook lekker, in Australië kun je het model als pick-up krijgen.

Interesse? Dan moet je even wachten, want in beide gevallen worden ze aan het einde van het jaar geleverd.