Dít is de Mercedes-AMG GLA45 facelift (met 421 pk)

Als je dan toch aan de crossover moet, dan lijkt deze Mercedes-AMG GLA45 facelift een goede gegadigde.

Normaal gesproken zijn we niet direct fan van de crossovers. Het is een beetje onzinnig concept dat niet echt een ander doel dient dan hoog in- en uitstappen. Oh ja, het ziet eruit als je Polen kan binnenvallen. In de meeste gevallen geven we liever de voorkeur aan de dynamisch superieure hatchback, sedan of stationwagon.

Maar in het geval van de Mercedes GLA AMG maken we graag uitzondering. Daar zijn drie redenen voor. Ten eerste is de GLA volgens de folder een SUV, maar de auto is eigenlijk gewoon een hatchback. Het ding weegt ongeveer 50 kilogram meer dan de A-Klasse. Prima te overzien dus. Ten tweede is de marginale extra hoogte niet onprettig, met name de demping is iets beter voor elkaar in de GLA. Ten derde is de GLA een minder foute auto dan de A45.

Mercedes-AMG GLA45 facelift

We praten overigens wel over de A45 AMG, maar deze is er nog niet. Onlangs is de GLA-klasse van deze generatie (de H247) voorzien van een facelift. Daarbij heeft Mercedes wel de A250 e AMG Line voorgesteld:

En de AMG GLA 35 ook:

Maar de GLA45 was er nog niet. Maar deze komt er gelukkig wel aan! Autoblog-lezer Max kwam ‘m tegen op de Autobahn. De A45 had er goed de vaart in, maar Max is uiteraard ook erg snel, anders heet je geen Max natuurlijk. Hij wist een paar puike platen te schieten en stuurde deze direct aan ons door. Grote kans dat die auto nog ergens die contreien scheurt op het moment van schrijven.

Wat kunnen we verwachten van de gefacelifte Mercedes-AMG GLA45? Denk aan nieuwe koplampen en een nieuwe Panamericana-grille. Verder zien we nieuwe voor- en achterbumpers. Het typische facelift-werk dus.

Sowieso waren de updates bij deze generatie van de A, CLA en GLA minimaal. Wel jammer, in tegenstelling tot het pre-facelift model heeft de nieuwe geen bedieningsknop meer voor het MBUX-systeem, dat is nu enkel en alleen touchscreen.

Techniek en onthulling

Betreft de motor: dat zal uiteraard de M139 zijn. We gaan ervan uit dat nu alleen de GLA45 in ‘S’-specificatie wordt geleverd, zoals Mercedes met wel meer modellen doet. Deze was voorheen goed voor maar liefst 421 pk en 500 Nm. Het pre-facelift model ging van 0-100 km/u in 4,3 seconden en kon een begrensde topsnelheid van 270 km/u halen.

We verwachten de onthulling zeer binnenkort. Het zou ons niet verbazen als de auto onthuld wordt op de IAA in München volgende maand. Of deze dan ook naar Nederland komt, weten we niet zeker. Verwacht niet dat het een koopje wordt. De GLA35 is tegenwoordig kost tegenwoordig ook al 100.603 euro euro vóór opties. Au.

Met dank aan Max voor de foto’s!