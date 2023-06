AlphaTauri gaat verdwijnen uit de Formule 1

De naam AlphaTauri gaan we volgend jaar niet meer terugzien (net als Nyck de Vries waarschijnlijk).

Fan zijn van een specifiek Formule 1-team is soms wat lastiger dan fan zijn van een voetbalteam. Een Formule 1-team kan namelijk nog wel eens van naam veranderen of zelfs helemaal verdwijnen. En dan zit je daar met al je merchandise.

Zo kan alle AlphaTauri-merchandise binnenkort de prullenbak in, want die naam gaat verdwijnen. Dit zegt niemand minder dan Helmut Marko, in een interview met de Oostenrijkse Kleine Zeitung. De oude baas onthult dat er voor volgend jaar nieuwe sponsoren én een nieuwe naam zullen zijn voor het team.

Er moet meer veranderen dan alleen de naam, want AlphaTauri staat er momenteel vrij beroerd voor. Met twee punten staan ze stijf onderaan in het kampioenschap. Er gaat ook wat veranderen, want het team krijgt volgend jaar een nieuwe teambaas. Laurent Mekies van Ferrari zal deze taak op zich nemen.

Qua coureurs gaat er ook nog wat veranderen, gokken we zo. Nyck de Vries mag blij zijn als hij het seizoen af mag maken, maar het zit er dik in dat hij volgend jaar een functie elders mag zoeken. Liam Lawson of Daniel Ricciardo zijn vast bereid om het stokje over te nemen.

Verder zal AlphaTauri weer meer het kunstje af gaan kijken bij Red Bull. Het verschil tussen beide teams kan nu niet groter zijn: Red Bull wint met gemak het kampioenschap, terwijl AlphaTauri dit jaar het lachertje van het veld is. Daarom gaan ze volgend jaar zo dicht mogelijk bij Red Bull blijven qua ontwerp.

Wat de nieuwe naam van AlphaTauri gaat worden? Dat is nog niet bekend. Het is in ieder geval niet de eerste naamswijziging, want het team uit Faenza heette eerder natuurlijk Toro Rosso. Dit was weer het voormalige Minardi. Het zou leuk zijn als het team weer een echte Italiaanse naam krijgt, want ondanks alles is het nog steeds een Italiaans team.

Bron: Kleine Zeitung

Foto: Joe McGowan