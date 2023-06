Bespaar op afschrijving met deze M5 met 800 pk

Kijk, afschrijving of vermogen: waar kies jij voor? Wachten op de nieuwe of een M5 met 800 pk voor de helft van de prijs?

Afgelopen maandag was het hoge woord eruit: de BMW M5 Touring komt eraan! Daarmee is meteen de toekomst van de BMW M5 in zijn algemeenheid veiliggesteld. De nieuwe generatie zal nog altijd een V8 krijgen, maar nu met de assistentie van batterijen. Dat hoeft niet altijd een leukere auto op te leveren.

De BMW M5 van de F90-generatie is inmiddels uit productie, simpelweg omdat de G30 5 Serie uit productie is. Gelukkig kun je nog voldoende occasions kopen. En juist daar richt G-Power zich op. Ze hebben namelijk een pakket samengesteld voor iemand die een mooie M5 op de kop weet te tikken.

Een nieuw of bijna nieuw exemplaar is natuurlijk heel erg duur, dus je kan ook dan wat deze klant van G-Power heeft gedaan: ga voor een pre-facelift exemplaar. Die hebben meteen iets fatsoenlijkere achterlichten. Gewoon rood, zoals het hoort.

M5 met 800 pk

We beginnen even met alle motorische wijzigingen. De V8 is nu voorzien van hybride turbo’s (zelfde behuizing, grotere schoepen). Ook ademt de S63B44 ietsje beter dankzij de downpipes met 200 cels-sportkatalysatoren en het ‘Deeptone’-sportuitlaatsysteem met carbon uitlaat-sierstukken. Over sierstuk gesproken, je krijgt een G-Power motorcover in subtiel oranje. Het resultaat van al deze wijzigingen (in combinatie met de G-Power ECU) is 800 pk en 950 Nm. Dat is 200 pk en 200 Nm meer dan standaard.

De oplettende lezer zal zeggen dat G-Power sterkere M5’s heeft gebouwd, maar in dit geval is de motor nog behoorlijk dociel en blijft er nog iets over van de betrouwbaarheid. Over de prestaties zeggen de Duitse tuners dat de topsnelheid nu begrensd is op 330 km/u. Hard zat, dus.

Wat kost dat allemaal?

Bij het pakket zijn ook nieuwe G-Power velgen van 21 inch groot. Voor zijn ze 9 inch breed (met 285/30 21 banden), achter 10,5 inch (met 295/30 21 banden). G-Power beknibbelt niet een geeft dan meteen Michelin Pilot Sport 4S-banden. Het geheel wordt afgemaakt met G5M-badges, G-Power badges en uiteraard de nodige carbon versiersels. Omdat de auto zwart is, zie je die nauwelijks.

Interesse? Het pakket is uiteraard per direct te bestellen bij G-Power.De prijs van al dit moois bij elkaar is 31.000 euro. De goedkoopste M5 van de F90-generatie in Nederland kost zo’n 75 mille, voor dus iets meer dan een ton heb je compleet monster die de nieuwe M5 waarschijnlijk met gemak kan bijhouden.