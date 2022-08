Petitie gestart tegen ‘racistische’ Helmut Marko

Volgens activisten is Perez racistische bejegend door Dr. Helmut.

Het heeft even geduurd maar het is weer zover: er is weer een racist aangewezen binnen de Formule 1. Na Juri Vips en Nelson Piquet Sr. is het nu de beurt aan niemand minder dan Helmut Marko. Toevallig hebben deze heren allemaal een link met Red Bull, wat dus één groot racistisch bolwerk lijkt te zijn.

Goed, laten we niet doordraven maar eens even rustig kijken wat er aan de hand is. Er zijn in ieder geval een aantal mensen behoorlijk ontstemd over uitspraken van Helmut Marko. Die zou zich namelijk racistisch hebben uitgelaten over Sergio Perez.

Iemand was zelfs zo boos dat hij (m/v) een petitie tegen Helmut Marko heeft gestart op Change.org. Daarmee hoopt de persoon in kwestie de aandacht te trekken van Formule 1 CEO Stefano Domenicali.

Met de petitie wordt opgeroepen tot een Zero Tolerance-beleid tegenover racisme. “Het is verbazingwekkend dat de Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) geen standpunt inneemt tegen racistisch gedrag van teamadviseur, Helmut Marko,” zo valt er te lezen.

Om een petitie te starten heb je maar één persoon nodig, maar er zijn meer mensen die vinden dat er actie moet worden ondernomen. Tijdens het schrijven van dit artikel is het aantal mensen dat de petitie heeft ondertekend al de 10.000 gepasseerd.

De grote vraag is: wat heeft Helmut Marko voor schokkende uitspraken gedaan? In de beschrijving van de petitie worden geen concrete voorbeelden genoemd, maar gelukkig hebben we Twitter nog. Daar is de ophef uiteraard begonnen.

De mensen vallen vooral over een uitspraak die Marko recent tegenover Sky Sports deed. Daar zei hij over Perez: “Als Zuid-Amerikaan heeft hij in het algemeen veel ups en downs.” Op Twitter wordt er nu moord en brand geschreeuwd omdat men dit racistisch vindt.

Naast ophef op Twitter is er dus ook een petitie gaande tegen Helmut Marko. Als die door genoeg mensen ondertekend wordt zullen de PR-afdelingen van de FIA, de Formule 1 en Red Bull straks weer aan de bak moeten. Dat moet er weer een statement uitgebracht worden dat ze “iedere vorm van racisme ten zeerste afkeuren.” Misschien moet zelfs Helmut Marko door het stof, maar dat zien we nog niet zo snel gebeuren.

Vind jij Helmut Marko ook een grote racist? Onderteken dan de petitie op Change.org! Vind je hem geen racist? Goed nieuws: dan hoef je niks te doen!