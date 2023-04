‘Meedoen in de Formule 1 gaat meer geld kosten’

De Formule 1 is op dit moment populair en daarom willen nieuwe teams meedoen, dit is een kans om de toetredingskosten lekker te verhogen.

Is er een F1-race, dan zitten wij aan de buis vastgeplakt. En toegeven, dat is wel anders geweest. Zeker doordat Max Verstappen mee racet, maar ook omdat de GP’s in het algemeen nu leuker zijn om naar te kijken. Dat is niet alleen bij ons het geval, maar bij heel veel mensen. De F1 is op dit moment ongekend populair.

Toetredingskosten F1

Tsja, en met meer succes komt er meer geld om de hoek kijken. De CEO van de F1 Stefano Domenicali zegt dat daarom veel teams willen doorgaan of willen meedoen. Daarom hint de topman naar een verhoging van de toetredingskosten in de F1.

En die toetredingskosten zijn al niet gering, een paar jaar geleden waren deze nog 200 miljoen euro. Dit bedrag is zo vastgesteld (oorspronkelijk dan) omdat het werd beschouwd als laagste prijs om een bestaand team te kopen. Het is tevens een bedrag dat ‘frivole’ deelnamebiedingen moet ontmoedigen. Het moet ervoor zorgen dat alleen bedrijven met een solide financiële basis mee kunnen doen en zo op de lange termijn in de sport kunnen investeren.

Dat is al een flink prijskaartje, maar er staan dus veel teams te popelen om mee te kunnen doen. Er zijn nu geruchten dat de toetredingskosten om mee te mogen doen naar de 600 miljoen euro gaat!

Reden

Domenicali zegt dat de tijden zijn veranderd. Tijdens een vergadering met aandeelhouders zegt de CEO dat niemand kon voorspellen dat de waarde van dit bedrijf (de F1 dus) zo zou stijgen. ‘Vandaag is de situatie totaal anders, zeker’, besluit de hoogste baas.

Meer vraag staat gelijk aan meer geld. Daarom is Domenicali van mening dat er ‘in ons bestuur een mogelijkheid is om de prijsverhoging door te voeren’. Wat de huidige teams van dit luchtballontje om de toetredingskosten van de F1 te verhogen vinden is onbekend.

Echter, het zou zomaar kunnen dat ze het niet erg vinden. Dit om het niveau van de sport op peil te houden én als het geld maar goed wordt besteed. Zo ontstaan er robuuste nieuwe teams en het bedrag komt meer overeen met de waarde van een huidig (top) team. Oh ja, meer teams die mee kunnen doen resulteert automatisch in minder prijzengeld voor de huidige teams. Zou zomaar een reden kunnen zijn dat ze de ‘entry fees’ willen verhogen.