Teambaas Nyck de Vries stopt ermee, opvolger bekend

Franz Tost stopt na een stint van 18 jaar als teambaas van Toro Rosso/AlphaTauri.

We hebben vorig jaar een uitgebreide stoelendans gehad met de Formule 1-teambazen, maar een aantal oudgedienden zit nog altijd op hun stoel. Denk daarbij aan Horner, Wolff, Steiner en (niet te vergeten) Franz Tost. Hij is geen opvallende verschijning in de paddock, maar is intussen wel al 18 jaar teambaas.

Daar komt nu echter een einde aan. Bij AlphaTauri wordt het management op de schop gegooid en dit betekent dat Franz Tost afscheid mag nemen. Dit gaat niet per direct gebeuren, maar aan het eind van het seizoen.

Zijn opvolger staat al klaar: dat is niemand minder dan Laurent Mekies, die we kennen als race director bij Ferrari. Hij is geen onbekende van AlphaTauri, want hij werkte jarenlang als race-ingenieur bij het team toen het nog Minardi heette, en later Toro Rosso.

Zodoende heeft Mekies ook al samengewerkt met Franz Tost, want de Oostenrijker is al vanaf dag één teambaas bij Toro Rosso. Daarmee is hij een van de langstzittende teambazen. Alleen Christian Horner is langer teambaas. Hij trad in januari 2005 aan bij Red Bull, terwijl Tost in november 2005 teambaas werd.

Nu we het toch over de statistieken hebben: Tost is zelfs een van de langst zittende teambazen ooit. Naast Horner zijn er alleen nog drie instituten van de F1 die langer teambaas waren: Ron Dennis, Ken Tyrrell en natuurlijk Frank Williams.

AlphaTauri krijgt overigens niet alleen een nieuwe teambaas, maar ook een nieuwe CEO. Die rol zal vervuld worden door Peter Bayer. Dat is niet de eerste de beste: hij was tot vorig jaar actief als uitvoerend directeur van de Formule 1 en secretaris-generaal bij de FIA.

Met deze benoemingen moet het Italiaanse team de zaken weer een beetje op de rails krijgen. De resultaten waren de laatste tijd namelijk niet om over naar huis te schrijven. Vorig jaar verzamelde AlphaTauri maar 35 punten en dit seizoen is er tot nu toe maar één schamel puntje gescoord. Aan Mekies en Bayer de taak om weer de weg naar boven te vinden.