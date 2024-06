Alpina B3 GT en B4 GT zijn bitterzoete specials

De Alpina B3 GT en B4 GT moeten ons blij maken, maar we zijn tevens een beetje verdrietig.

Je voelt aan alles dat het einde dichter- en dichterbij komt. Voor een lange periode wisten we dat veel dingen in de autobranche minder zouden gaan worden. Minder cilinders, minder geluid en meer elektronische beperkingen. Waar vroeger de auto het bastion was van ultieme vrijheid is het nu bijna Het Nieuwe Roken geworden. Dus de petrolheads kunnen nu opgenomen worden in reservaat (met dank aan Harrie Jekkers voor het gebbetje).

Het pijnlijke gevoel komt verder naar boven bij de aankondiging van de Alpina B3 GT en Alpina B4 GT. Soms heeft Alpina naast haar gewone modellen – die natuurlijk al speciaal zijn – nog een paar speciale edities. Deze komen bijna zonder uitzondering aan het einde van de levenscyclus.

Meer vermogen voor de Alpina B3 GT en B4 GT

De Alpina B3 GT en B4 GT zijn gebaseerd op de B3 en B4. Dus dat betekent een 3 Serie sedan & Touring, plus een 4 Serie Gran Coupé. De motor van deze modellen is onder handen genomen. De 3.0 biturbo S58B30 levert nu 529 pk en 730 Nm. Een eenvoudige rekensom leert ons dat dat 34 pk en 30 Nm meer is dan standaard. Pikant: de Alpina B3 GT heeft net zoveel koppel als de D3 S.

Het enige smetje: de vermogensstijging is enkel en alleen bereikt door de motorsoftware aan te passen. Alpina was juist altijd zo bijzonder omdat ze werkten met grote intercoolers, andere zuigers, grotere kleppen, gesmede cilinderpoorten, aangepaste buizen en dergelijke. Nu hebben ze een slim persoon met een laptop de klus laten klaren.

Sneller dan de nieuwste Porsche 911 Carrera!

De prestaties zijn van een zeer hoog niveau. De sprint van 0-100 km/u duurt slechts 3,4 seconden, terwijl de topsnelheid 308 km/u bedraagt. De onlangs geïntroduceerde Porsche 911 Carrera is een stuk trager. De B3 Touring en B4 GT Gran Coupé halen beide 305 km/u.

De motor mag dan gewoon ‘gechipt’ zijn, Alpina heeft wel werk van de B3 GT en B4 GT gemaakt. De voorspoiler is nu voorzien van canards aan de zijkant en een heuse splitter aan de voorzijde. Aan de achterzijde is er een nieuwe diffusor, nu in het hoogglans zwart uitgevoerd. Dat geld ook voor de uitlaten: alle vier de stortkokers zijn zwart.

Briljante kleuren

Net als bij de Alpina B5 GT is er een beperkte keuze qua kleuren, maar zijn het wel toffe tinten. Zo kun je kiezen voor Alpina Blau (mooi) of Alpina Grün (mooier). Fashion Grey (meh), Brewster Green (JAAAA) of Imola Red (wow!) zijn ook mogelijk, evenals Techno Violet (ook gaaf) en Carbonschawrz (gaaap).

Alle exterieurdesignfeatures (mooi woord voor galgje) zijn uitgevoerd in Oro Tecnico, goud dus. Niet alleen de wielen, maar ook de Dekoset kan helemaal in het goud. Past mooi bij je Rolex, riem van de dwergkees en de tongpiercing van je maîtresse. Samenstellen is mogelijk in de Alpina-configurator, waar we ook zien dat de reguliere B3, B3 Touring en B4 níet meer te bestellen zijn.

Alpina zegt het er niet bij, maar het zou niet de eerste keer zijn dat een ‘Edition’, ‘S’ of ‘GT’ model de laatste in de lijn is. Laten we hopen dat we er naast zitten. Alpina zal namelijk geen nieuwe modellen meer introduceren. Het is net als met de cast van de Golden Sisters: het gaan er alleen maar minder worden.

