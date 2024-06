Zoek je nog bijpassend vervoer om je caravan te trekken deze zomer? Deze diesel op Marktplaats helpt je!

Kijk, diesel mag dan een beetje de boeman zijn onder de brandstoffen. Het is en blijft de meest comfortabele manier om met een caravan naar Zuid-Frankrijk te kachelen. Tokkelen op koppel, een grote actieradius, ja hoor kom maar door met die diesels.

De duurste diesel

Maar wat krijg je als je zoekt op de duurste diesel van Marktplaats? Het zijn vrachtwagens die de kroon spannen, voor deze zoektocht hebben we gefilterd op personenauto’s. Toen kwam de volgende dieselkoning naar voren. En eerlijk is eerlijk, als je de centen hebt en je maakt je niet druk om afschrijving of iets dergelijks is dit gewoon een heerlijke aankoop.

Wat is het dan? Nou, een Mercedes G 400d. En ook nog eens in een leuk blauw kleurtje. Zoveel toffer dan de zoveelste G63 AMG. Deze Euro 6 diesel beschikt over een 2.9 liter zescilinder dieselmotor, goed voor 330 pk en 700 Nm koppel. Koning van de camping als jij komt aanrijden met deze G.

Voor de rest zit er alles op wat je maar wil. Van Burmester audio tot een schuifdak en trekhaak. En van een verwarmde achterbank tot een 360 graden om het parkeren makkelijk te maken.

Het is een hagelnieuwe auto, zo uit de doos. De kilometerteller laat weten dat de duurste diesel van Marktplaats slechts 24 kilometer ervaring heeft. Ja, de prijs is met 277.925 euro even slikken. Je bent wel gewoon meteen klaar met deze G-klasse. De auto is ruim genoeg om in te wonen, dus zet je huis ook maar op Funda.

Dankzij de diesel aandrijflijn kun je er minstens 30 jaar tegenaan. Sterker nog, je hebt voor de rest van je leven geen andere auto meer nodig. Tenzij overheden diesels nog verder gaan plagen en je straks nergens meer mag komen. Maar dat moet wel goed komen met zo’n schone Euro 6. Je checkt de advertentie op Marktplaats.