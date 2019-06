Dit zijn 15 extra praktische Alpina 3 Series

En nog zeldzaam ook!

Afgelopen dinsdag konden we de wereld verblijden met de komst van de BMW M340i Touring. Nu moeten we de ‘komst’ ietwat ruim zien, want de auto komt pas aan het einde van dit jaar. Desalniettemin is het een veelbelovende auto. Niet al te groot, meer dan voldoende vermogen, lekker sportief en hopelijk wordt het ook nog een leuke auto om in te rijden. Typisch zo’n auto die appelleert aan de eisen van meneer (sportief en snel) als bij die van mevrouw (praktisch, fraai en luxe).

Het is eigenlijk de blauwdruk voor wat een Alpina 3 Serie is. Met die auto voeg je namelijk een flinke dosis ‘exclusiviteit’ toe aan de aanprekende mix van eigenschappen. BMW heeft al een heel aantal 3 Serie modellen als Touring verkocht. We nemen ze met je door:

BMW 2002 tii Touring by Alpina (E6)

1974

We beginnen met eventjes vals spelen. Deze auto is namelijk geen BMW 3 Serie en het is ook geen stationwagon. Het is echter een 2002, wat de voorloper is van de BMW 3 Serie. Ook is de Touring meer bedoeld als iets praktischere BMW dan als volwaardige Volvo stationwagon-concurrent. Wat dat betreft opereerden de auto’s in hetzelfde segment, terwijl het in 1974 nog niet eens echt bestond. In deze periode had Alpina nog een raceteam en hadden ze nog niet de fabrikantenstatus. Op zich ook begrijpelijk, want Alpina sleutelde niet erg veel aan de hardware. De Alpina-kit van deze 2002 tii bestond uit een luxer interieur, stickers, velgen en mistlampen.

Alpina B3 2.7 Touring (E30)

1987 – 1993

Ondanks dat Alpina al langere tijd bezig was met de E30, duurde het tot 1987 voordat er en Alpina B3 Touring kwam. De reden is vrij logisch, want BMW voegde de stationwagen versie als laatste aan het gamma toe. De Alpina B3 2.7 was een aangepakte 325i of 325iX, wat BMW ‘Allrad’ noemt vanwege logische redenen. De 2.5 liter zes-in-lijn is vergroot naar 2.7 liter, waardoor de motor, die altijd voorzien was van katalysator, 204 pk en 265 Nm levert. De Alpina E30 B3 is een belangrijke auto voor de relatie tussen BMW en Alpina: het is de eerste Alpina waarvoor BMW half afgebouwde auto’s levert, voor een voordeliger productieproces.

Alpina B3 2.8 Touring (E36)

1996 – 1998

Wil je bij de Alpina-kenners een beetje in de smaak vallen, benoem dan deze uitvoering. In Europa kennen we deze variant namelijk niet. De Alpina B3 2.8 Touring is speciaal voor de Japanse markt ontwikkeld. BMW besloot om de 328i Touring niet te leveren in Japan. Een opmerkelijke keuze, want snelle stationwagons waren in die tijd daar populairder dan dat ze in Noord-Europa waren. Wat Alpina deed was simpel maar effectief. De 240 pk sterke 2.8 liter motor uit de B6 2.8/2 (geproduceerd van 1991 tot 1993 als sedan en Coupé) werd in 1996 gelepeld in de B3 Touring. Zo had Alpina een goedkoper alternatief voor de B3 3.2 Touring. In een jaar tijd wist Alpina er toch even 136 van te bouwen en verkopen. Voor BMW geen interessante aantallen, maar voor Alpina best lucratief.

Alpina B3 3.2 Touring (E36)

1996 – 1999

Deze B3 3.2 Touring dus. De E36 Touring was er ditmaal iets eerder in de carrière van de 3 Serie, dus logisch dat Alpina het sneller oppakte. Al in 1993 kon men kiezen voor een Alpina B3. Aanvankelijk was de B3 3.0 leverbaar van 1993 tot 1996. Deze was gebaseerd op de 328i, maar had een tot 3.0 opgeboorde motor. Deze leverde 250 pk en 320 Nm. Duidelijk onder het niveau van de Europese M3, maar boven die van de Amerikaanse M3 E36. Het is een terugkerend dingetje, maar het karakter is compleet anders. In 1996 werd de B3 3.0 opgevolgd door de B3 3.2. Deze was voorzien van een 265 pk en 330 Nm sterke zes-in-lijn. Daarmee kon je in 6.0 tellen naar de 100 km/u snellen en een top halen van 255 km/u.

Alpina B8 4.6 Touring (E36)

1995 – 1998

De sterkste 3 Serie E36 was geen M3, maar een Alpina. In zeer beperkte oplage heeft Alpina een V8 geleverd in de E36. Aanvankelijk alleen op basis van de vierdeurs sedan met een 4.0 V8 met 313 pk en 410 Nm. Niet veel later kwam er een opgewaaide versie, de Alpina B8 4.6. Deze was naast sedan ook leverbaar als Coupé, Cabriolet en Touring. Het maximum vermogen bedroeg een gezonde 333 pk, terwijl er 470 heerlijke atmosferische Newtonmeters op je stonden te wachten. De topsnelheid van de B8 4.6 Touring bedroeg maar liefst 275 km/u.

Alpina B3 3.3 Touring (E46)

1999 – 2002

Wederom was de Alpina B3 een model tussen de subtop 3 Serie (de 328i in dit geval) en de M3. Een voordeel voor Alpina was dat zij sneller waren dan BMW M. Letterlijk, want de B3 was aanzienlijk eerder op de markt dan de M3 (E46). De zes-in-lijn was nu 3.3 liter groot en goed voor 280 pk en 335 Nm. Met 262 km/u was het een van de snellere stationwagons op de Autobahn, aangezien de snelle stations van Audi, BMW en Mercedes-Benz waren begrensd op 250 km/u.

Alpina B3 3.3 Allrad Touring (E46)

2001 – 2005

Toen BMW de 330xi op de markt bracht, maakte Alpina daar dankbaar gebruik van. Er was al een Allrad op basis van de 3 Serie (E30) en 5 Serie (E34). In vergelijking met de huidige AWD_systemen was het een vrij rudimentaire oplossing. Een vast tussendifferentieel met een 50-50 verdeling. Ook stond de Allrad 10 mm hoger op zijn wielen. Deze modellen waren met name bedoeld voor Zuid-Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Noord-Italië. Van deze specifieke uitvoering zijn er 150 exemplaren gebouwd. De eerste B3 Allrad modellen hebben de prefacelift neus. In september 2001 kreeg deze de nieuwe neus, maar behield ‘ie de oude motor.

Alpina B3 S Touring (E46)

2002 – 2006

De laatste Alpina 3 Serie met een motor die met de hand is gebouwd. Het is ook de laatste Alpina 3 Serie met een ‘klassieke’ BMW Alpina motor: een zes-in-lijn met lekker veel cilinderinhoud: 3.346 cc, wat eigenlijk correspondeert met 3.3 liter. Deze laatste iteratie van de zescilinder (de E5/1) levert 305 pk en 362 Nm. Daarmee is het niet de hitsige sportmotor die de 3.2 uit de M3 (E46) wel is, maar is het blok veel eerder bij de les en is hij onderin voorzien van veel koppel: zo’n 90% is al vanaf 2.500 toeren beschikbaar. De prestaties zijn in orde, maar vandaag de dag niet wereldschokkend. De 0-100 km/u standaardsprint duurt 5,8 seconden en voluit haal je 266 km/u op de Autobahn. Met 116 gebouwde exemplaren een zeldzame verschijning.

Alpina D3 Touring (E91)

2005 – 2008

Dit is een van de meer opvallende generaties van de Alpina 3 Serie. Het is vaker voor gekomen dat Alpina meerdere uitvoeringen levert op basis van één model. Maar deze auto is een vreemde eend in de bijt. In feite is deze auto het resultaat van de keuze om geen Alpina op basis van de 1 Serie te laten komen. In plaats daarvan koos men voor een goedkopere Alpina op basis van de 3 Serie. De Alpina D3 is namelijk een opgepepte BMW 320d. De viercilinder diesel is gekieteld naar 200 pk en 400 Nm. Verder kreeg je een Alpina bodykit, velgen en badges en onderstel, maar dat was het eigenlijk wel. Voor Alpina erg makkelijk, want ze konden veel hardware gebruiken van de B3, terwijl de ontwikkelingskosten lekker laag bleven. Een BMW 330d is overigens een stuk sneller, laat staan een 335d.

Alpina B3 Bi-Turbo Touring (E91)

2008 – 2010

Alpina had al ervaring met turbo’s en biturbo’s. Daarbij werden de motoren erop geschroefd door hen. Nu de sterkste 3 Series voorzien zijn van dubbele turbo (335i) maakte Alpina daar dankbaar gebruik van. In vergelijking met de V8 uit de M3, was de zescilinder biturbo veel relaxter. Het karakter was anders. Al vroeg in de toeren stond er 500 Nm op je te wachten. Op deze golf van koppel raasde je door de versnellingen. Dankzij het vermogen van 360 pk kon je in minder dan 5 seconden de 100 km/u halen (4,9) en bedroeg de topsnelheid meer dan 280 km/u (282 om precies te zijn). De gewone Alpina B3 Bi-Turbo (sedan) was er al in 2007. De Alpina B3 Bi-Turbo Touring kwam pas ná de facelift. De auto is dermate zeldzaam dat Alpina er geen persfoto’s van heeft, alleen dit filmpje (waar we een screenshot uitgehaald hebben).

Alpina D3 Bi-Turbo Touring (E91)

2008 – 2013

Dit is de opvolger van de Alpina D3 Touring en misschien nog wel de meest misleidende. Net als de benzinemotoren kreeg deze Alpina D3 ‘Bi-Turbo’ achter zijn naam. Echter, het was een tweede turbo op de bekende 2-liter viercilinder. Op zich ws het geen verkeerde auto. Er is niets mis met 214 pk, 450 Nm, 0-100 in 7,2 seconde en een top van 241 km/u. Althans, voor een gewone 3 Serie. Niet voor een Alpina. De biturbo-setup van deze motor werd later gebruikt voor de BMW ’23d’- en ’25d’-modellen.

Alpina B3 S Bi-Turbo Touring (E91)

2010 – 2013

Dat er wel wat rek in turbogeblazen zescilinder zat, was duidelijk. Ook andere tuners wisten er met succes veel vermogen uit te halen. Aanzienlijk meer dan de 360 stuks die de ‘K2’-motor in de Alpina B3 Bi-Turbo wist te mobiliseren. Gelukkig kwam in 2010 de Alpina B3 S Bi-Turbo, met een opgewaardeerd ‘K3’-motorblok. Deze leverde een mooie ronde 400 pk en een bijna diesel achtige 540 Nm. Dankzij die motor werd deze Alpina B3 S Touring officieel zeer snel: 0-100 was in 4,8 seconden afgeraffeld, terwijl de topsnelheid maar liefst 296 km/u bedroeg! Althans, als de klant koos voor de versie met achterwielaandrijving, de ‘Allrad’-versie was iets langzamer.

Alpina B3 Bi-Turbo Touring (F31)

2013 – 2017

Een belangrijk onderdeel van deze 3 Serie is de ZF automaat. De achttraps automatische transmissie geldt als een topper en de Alpina B3 maakte er dankbaar gebruik van. Normaliter was je met de handbak altijd sneller dan met de auto (door Alpina ‘Switchtronic’ genaamd’), maar vanaf deze generatie was er enkel een automaat. Dit was de eerste Alpina B3 in stationwagon-trim die 300 km/u weet te halen, toevallig ook precies de topsnelheid van de B3 Bi-Turbo Touring. De versie met ‘Allrad‘ is iets langzamer (295 km/u), maar weet de 100 km/u eerder te bereiken.

Alpina D3 Touring (F31)

2013 – 2019

Een diesel-Alpina klinkt heel erg interessant, maar niet op basis van die kleine 2.0 viercilinder. Gelukkig maakte Alpina het allemaal goed met de D3 Bi-Turbo in 2013. Alpina pakte voor deze uitvoering namelijk de ‘N57’-zescilinder bij de kladden. De N57 motor kreeg zijn eigen krukas, kabelboom, ECU en grotere intercooler. Het resultaat was een zeer gezonde 351 pk en (we gaan het cliché gewoon bezigen) boomontwortelende 700 Nm. Daarmee knal je in 4,6 seconden naar de 100 km/u, haal je 278 km/u en kun je 5,3l op 100 km rijden als je die eerste twee niet probeert te halen. Het meest bijzondere van deze uitvoering: je kan ‘m krijgen met enkel achterwielaandrijving, terwijl BMW de 335d (waarop deze D3 gebaseerd is) enkel met xDrive levert.

Alpina B3 S Touring (F31)

2017 – 2019

Voorlopig is dit de bruutste 3 Serie op basis van de Touring. Beetje bij beetje weet Alpina meer en meer vermogen uit de zescilinder te peuteren. Dat is op zich niet knap, wel dat het karakter van de Alpina’s gelijk blijft: romig, vol en atletisch. Je hebt het gevoel dat je op elk moment gas kan geven in je Alpina B3 S Bi-Turbo en 99% van het verkeer achter je kan laten. Gezien het feit dat er tussen 3.000 en 4.500 toeren maar liefst 660 Nm paraat staat, klopt die gedachte ook. Het vermogen van 440 pk is beschikbaar van 5.500 tot 6.250 toeren. De topsnelheid van dit gevaarte? 303 km/u. In een compacte stationwagon.