Alpina B5 GT – rijtest en video

De krachtigste Alpina ooit. Dit is de nieuwe Alpina B5 GT in een rijtest en video.

Mag het een onsje meer zijn? Het is niet een zin die opkomt als het gaat om een Alpina. Zeker de modernste modellen van het merk beschikken over voldoende vermogen én koppel. Toch waren ze bij het prestige merk uit Duitsland van mening dat het nog een tandje heftiger mocht met de B5. En dat werd de Alpina B5 GT, die we vandaag in de rijtest en video hebben.

Prestaties

Met 634 pk en 850 Nm aan koppel is het de krachtigste Alpina ooit. En met dit koppel heb je zelfs meer oempf in je rug dan een BMW M5 of M8 (750 Nm). De prestaties zijn om van te lachen, zo belachelijk snel. Het topmodel sprint in 3,4 seconden naar de honderd. Het sprintje naar de 200 is zelfs in 11,3 seconden voltooid. De topsnelheid is met 330 km/u ook niet kinderachtig. Want begrenzers, daar doen ze niet aan bij Alpina.

2 ton euri

BMW werkt aan een M5 Touring. Maar waarom zou je wachten op dat model, als je nu al kunt shoppen bij Alpina voor de B5 GT. Beschikbaarheid kan een dingetje zijn. Want er worden er maar 250 van gemaakt. Bovendien is de vanafprijs van dik 211.000 euro ook niet mals. De toekomstige BMW M5 Touring kan met zijn hybride aandrijflijn mogelijk scherper geprijsd zijn. Maar dat is toekomstmuziek.

De Alpina B5 GT is nu aan zet in een rijtest en video. Wouter werd uitgenodigd door Alpina om de B5 GT aan de tand te voelen op het circuit van Zandvoort. Een vrij ongebruikelijke plek voor een Alpina, maar dat betekent wel het gaspedaal legaal maximaal intrappen!