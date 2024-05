Vernieuwde Porsche 911 T-Hybrid is sneller en schoner

Kijk, dat zien we graag: meer power en minder CO2-uitstoot. Met de vernieuwde Porsche 911 T-Hybrid is het mogelijk.

Porsche is lekker bezig op het moment. In behoorlijk korte tijd volgen de nieuwe c.q. vernieuwde modellen elkaar op. Denk aan de Panamera, Taycan en Macan. Daar komt nu een vierde bij: de 911.

Net als bij de Panamara en Taycan is er sprake van een flinke facelift, de 911 blijft immers nog van de 992-generatie. Nu is de 992 een doorontwikkelde 991, maar dat terzijde. We hebben een nieuwe 911 voor jullie dus we gaan groots uitpakken. Porsche facelift meteen de coupé alsmede de cabriolet als de Targa.

Ademhalen voor gevorderden

De puristen kunnen opgelucht ademhalen, want het lijkt niet veel meer te zijn dan een zogenaamde ISG. Dus een een generator die in de transmissie zit ingebouwd. Een beetje hetzelfde als bij de Volkswagen eHybrid modellen. Wel tof is hoe Porsche het systeem toepast. De 911 is voorzien van een elektrische turbo die door de ISG supersnel reageert.

Dit betekent voor jou als bestuurder dat de gespedaalrespons een stuk gretiger en directer is. Daarnaast is er een tweede elektromotor die ín de transmissie zit verstopt. Deze levert 54 pk en 150 Nm en dient vooral ter ondersteuning. Het accupakket is 1,9 kWh groot. Het is duidelijk dat Porsche het systeem met name gebruikt voor de performance-voordelen, niet zozeer om milieuvriendelijker door het leven te gaan.

911 Carrera

Porsche lanceert twee modellen: de 911 Carrera en de Carrera GTS. We beginnen eventjes met de 911 Carrera, het basismodel. Deze heeft een grondig herziene 3.0 boxer die we kunnen het uit pre-faceliftmodel. Nu heeft deze de grotere intercooler van de 911 Turbo, de turbo’s van de 3.0 motor zijn nu afkomstig van de vorige 911 Carrera GTS.

Het vermogen bedraagt nu maar liefst 394 pk wat echt heel erg veel is voor een instap-Carrera en 450 Nm aan koppel. Van 0-100 km/u sprinten is in 4,1 seconden gedaan, maar als je het Sport Chrono-pakket besteld kan het in 3,9 seconden. In beide gevallen bedraagt de topsnelheid 294 km/u.

911 Carrera GTS

Dan gaan we door met het grote en extra feestelijke nieuws en dat is de 911 Carrera GTS. Deze heeft nu voor het eerst geen 3-liter motor, maar eentje met 3.6 liter slagvolume. Dat is meer premium om voor een apart model een aparte motor te hebben. Deze heeft een systeemvermogen van 541 pk en een systeemkoppel van 610 Nm.

Zonder de elektrische ondersteuning is het blok al goed voor 485 pk en 570 `Nm. Bijzonder is dat de toename van he gewicht ‘slechts’ 50 kilogram is. De Porsche 911 Carrera GTS sprint in 3 seconden van 0-100 km/u en haalt een topsnelheid van 312 km/u. PDDC en achterasbesturing is nu standaard op de GTS, evenals als PASM met een 10 mm lager sportchassis.

Interieur vernieuwde Porsche 911

Dan gaan we door met het interieur van de Porsche 911. Daar zijn ook een paar dingen aan de hand. Voor het eerst is de coupé standaard een tweezitter, zónder een achterbankje. Mocht je wel geregeld bij de Chinees eten halen en je dampende bakken bami en babi pangang vastzetten, kun je optioneel doch zonder meerprijs een achterbankje met twee gordels bestellen.

Voor de puristen hebben we ook een beetje slecht nieuws, want het instrumentarium is geheel digitaal. Niet meer die vijf kenmerkende klokken (het was er slechts eentje bij de 992, eigenlijk), maar nu is het net als alle andere auto’s op deze planeet. Gelukkig is het wel mogelijk om de ‘Classic’-setting te kiezen: dan krijg je vijf digitale ronde klokken.

Hopelijk heeft Porsche ook van de gelegenheid gebruik kunnen maken door het interieur hoogwaardiger te maken. De overgang van de 991.2 naar de 992 was toch wel twee stapjes terug qua fit, finish, materialen en afwerking.

Uitvoeringen vernieuwde Porsche 911

De vernieuwde Porsche kun je binnenkort bestellen, de prijzen worden binnenkort bekendgemaakt (en dan kun je ‘m ook configureren). De eerste exemplaren worden aan het einde van de zomer geleverd.

