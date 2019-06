Alpina B5 Bi-Turbo Touring – rijtest en video

Door de afwezigheid van een M5 Touring, is er ruimte voor de Alpina B5. Wel vreemd dat ze hem ook als sedan leveren dan. Moet je gewoon eigenwijs zijn om voor de Alpina te gaan of zit er meer achter?

[Eerst kijken, dan lezen? Bekijk de video HIER!]

In het leven zijn er merkwaardig veel dingen die (ongeveer) dezelfde functionaliteit hebben, maar dit op een volstrekt andere manier doen. Na het eten van een hamburger van een fastfood keten heb je net als bij het eten van een goede steak geen honger meer. Op een Patek Philippe zie je dezelfde tijd als op een Swatch, interessant genoeg biedt een smartwatch juist meer functionaliteit dan de duurste klokjes. Die discussie bewaren echter voor een andere keer. Deze omslachtige introductie is echter wel nodig, want als je graag een nieuwe 5-serie met 600 pk en vierwielaandrijving wilt, dan heb je twee keuzes. BMW zelf bouwt de M5 en Alpina stelt graag een B5 BiTurbo met je samen. Allebei hebben ze een V8 met twee turbo’s, ze hebben allebei vierwielaandrijving en beiden zien er voor een leek bijna hetzelfde uit als een 5-serie. Een beetje petrolhead herkent ze beiden uit duizend andere 5-serie op 500 meter afstand op een niet verlichte parkeerplaats.

Naast de overeenkomsten zijn er ook verschillen, allereerst degene die op papier direct duidelijk worden. De M5 is er niet meer als Touring, BMW brandt er zijn vingers niet meer aan. Van de E60 M5 (de sedan) verkocht BMW 19.523 exemplaren, van de M5 Touring (E61) slechts 1025 stuks. Iedereen die er nieuw geen kan betalen, vind het de beste uitvinding sinds kleppen in de uitlaat, maar degene met het budget om een exemplaar aan te schaffen, lieten de M5 Touring links liggen. Audi was een zelfde lot beschoren met de RS6 C6: de sedan bleef, de Avant vond gretig aftrek.

De B5 Bi-Turbo is er echter ook als sedan, dus dan wordt de vraag waarom je de snelle versie van Alpina zou moeten hebben. Het heeft alles met filosofie te maken en voordat je afhaakt: de Alpina is ook nog eens sneller dan de M5. De paarden in de Alpina mogen onbegrensd hard door galopperen, wat voor de sedan tot een topsnelheid van 330 km/u leidt, de Touring haalt 322 km/u.

Het onderstel

Daar zit het grootste verschil, Alpina bouwt auto’s die het op de openbare weg goed moeten doen. Je zou verwachten dat autofabrikanten dat sowieso als doel hebben, daar rijden de meeste klanten het merendeel van hun kilometers en toch ligt het soms net even anders. Ook gezien onze eigen obsessie met Ring-tijden is dat een ding. Theoretisch gezien is de Nurburgring openbare weg, een tolweg met eenrichtingsverkeer en zonder snelheidslimieten, maar er is niemand die de Ring over rijdt om naar zijn werk te gaan.

Alpina test zijn auto’s dan ook het meest op de wegen waar hun klanten ook rijden. Daar wil je geen knalhard onderstel (zoals in de M5 Competition), maar wel een uitgebalanceerd onderstel. En, oh de horror, wellicht zelfs extra comfort, maar daarover later meer. Voor een auto als dit verwacht je nieuwe dempers, veren en stabilisatorstangen, maar Alpina gaat zelfs verder. De geometrie is anders met onder meer andere wishbones. De aansturing van de elektrische stuurbekrachtiging is anders en ook het xDrive systeem heeft een andere aansturing gekregen. Tot 90% van de kracht kan naar achteren en optioneel kan er een sperdifferentieel op de achteras worden gemonteerd.

Een verrassende software (en afstellings-) aanpassing is de komst van een nieuwe stand voor het adaptieve onderstel: standaard heeft BMW Comfort, Sport en Sport Plus. Dan zou je verwachten dat Alpina een nog ruigere stand toevoegt, maar ze doen juist het tegenovergestelde: de Comfort Plus stand is specifiek ontwikkeld door Alpina en dan filtert het onderstel nog meer van malheur weg wat sommige beheerders een weg noemen.

Voor je in slaap valt: de B5 Bi-Turbo is vooral een bijzonder apparaat waarmee je een bijzonder tempo kan maken. Vooral ook doordat waanzinnig onderstel: de B5 geeft bijzonder veel vertrouwen. Een verzakte bocht: geen probleem, het onderstel filtert ze weg. Dikke richels door boomwortels, nare drempels, het lijkt er allemaal niet te zijn voor de B5. Het gevolg: ook op een onbekende weg kan je als bestuurder makkelijk tempo maken en hoeft er minder reserve te worden aangehouden voor minder prettig wegdek. Het vertrouwen wat het geeft is enorm én het is ook echt genieten om het onderstel aan het werk te voelen.

De V8

Het startpunt, en wellicht niet heel veel meer dan dat, is de 450 pk sterke 4.4 liter grote twin-turbo V8 die in diverse 50i modellen wordt gebruikt. Twee grotere twin-scroll turbo’s en een inlaattraject met grotere diameter zorgen voor een betere ademhaling van het N63TU2 blok, maar daar bleef het niet bij. Alpina monteer extra radiatoren, een andere oliekoeler, andere zuigers en bougies. Dat, gecombineerd met ander motormanagement software levert 608 pk en 800 Nm aan koppel. Daarmee sprint de Alpina B5 Touring in 3,7 seconden naar de 100, de sedan is ruim 100 kg lichter en doet het in 3,5 tel. De B5 is ook echt snel, niet alleen op de sprint naar de 100. Dit is een auto met een groot hart en grote longinhoud, so to speak en dus blijft de acceleratie aanhouden ook op snelheden die vooral voor de autobahn bedoelt zijn.

De ZF achttraps automaat is versterkt, heeft extra koeling, een grotere koppelomvormer en snellere schakeltijden. Alpina claimt dat de bak in 0,1 seconde kan schakelen en het voelt in ieder geval snel genoeg.

Subtiel

Het uiterlijk is niet wezenlijk anders dan van een reguliere 5-serie, tenminste als je de striping weg denkt. De 20” gesmede Alpina Classic velgen en vier uitlaten zijn verder de grootste hints dat er geen 520d komt aangerold. Oh ja en de voorspoiler, die rechtstreeks uit de jaren 80 lijkt te komen. Persoonlijk vind ik de kleurencombinatie ronduit briljant, maar het is niet ieders smaak.

Het interieur krijgt wat subtiele tweaks: de grootste wijziging is dat Alpina hetzelfde leer kiest als Rolls-Royce, als je het weet zie je het verschil. Voor de leek vallen vooral de blauwe wijzerplaten op, die stiekem een scherm zijn. Verder is het vooral een BMW 5-serie, wat op zich geen straf is.

Conclusie

Voor de prijs van een BMW M5 krijg je ongeveer de prestaties van een M5, maar dan met een andere naam. Toch is de B5 veel meer dan dat. Je moet houden van engineering, fijne mechanica en oplossingen met een hoge kwaliteit. Alleen als je daar echt waardering voor hebt, ga je voor de Alpina. De rest van de wereld mag kiezen voor een M5. Filmpje!