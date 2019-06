Dit is de stand na de GP van Frankrijk 2019

Daarnaast delen wij onze bevindingen en geven we een overzicht van de het afgelopen weekend.

Wat een een magistrale race was het gisteren. Drie topmerken waren aan het strijden om een prestigieuze overwinning op een legendarisch circuit. Het was spannend, het was enerverend, bij vlagen erg grappig en het was emotioneel. Wat dat betreft is autosport het mooiste wat er is. Maar tot zover de 24 uur van de Nürburgring. De Grand Prix van Frankrijk is gisteren ook verreden. Dit zijn drie dingen de we hebben kunnen leren van de GP van Frankrijk.

1. Er is geen strijd

Zoals verwacht was de strijd tijdens de GP van Canada een opleving. Dit weekend waren de Mercedessen wederom oppermachtig. De Ferrari’s volgen op gepaste afstand. Mercedes zal halverwege het seizoen de constructeurstitel binnenhalen. De rijdersitel voor Hamilton lijkt ook een zekerheidje. Het enige nadeel is dat Bottas relatief gezien dichtbij is. Zolang Bottas telkens P2 finisht, blijft hij redelijk lang meedoen in de titel race. En P2 finishen moet geen probleem zijn. Als hij de Mercedes niet in de muur parkeert, is P2 altijd een zekerheidje.

2. Red Bull is echt veel minder goed dan werd aangenomen

Aanvankelijk waren we licht optimistisch. De Honda motor deed het de eerste paar races helemaal niet verkeerd. Het verleden heeft ons geleerd dat de Red Bull in Europa vaak beter voor de dag komt. Maar sinds Spanje kan die theorie in de prullenbak. De Red Bull heeft dit jaar geen voordeel in langzame bochten. Aangezien ze op het rechte stuk óók te kort komen, ziet het er niet goed uit voor het team van Christian Horner. Overal wordt aangenomen dat Pierre Gasly écht te komt. Dat is mogelijk, maar zou het niet zo kunnen zijn dat het met name de RB15 is die niet presteert en een in bloedvorm verkerende Verstappen dit gedeeltelijk verbloemt?

3. De raceleiding gaat gestaag door

Er was vorige race veel te doen om de raceleiding. Net als in Monaco en Canada wisten ze hun stempel te drukken op de uitslag. Ditmaal gaat het om niet één, maar twee fouten van Daniel Ricciardo. Deze werden gemaakt in de laatste ronde. Je weet wel, die ene ronde die níet saai was. Volgens de reglementen staat de raceleiding overigens gewoon in hun recht. Sterker nog, na de bedreigingen die sommige stewards naar hun hoofd geslingerd kregen van ‘fans’, is het alleen maar te prijzen dat ze gestaag de regels volgen en penalty’s uitdelen. Echter, de FOM met serieus gaan nadenken over hoe ze de sport weer een beetje spannend kunnen krijgen.

Hebben wij de race goed voorspeld?

Nee, beide Autolog-presentatoren zaten er naast. Zowel @CasperH als @Wouter waren ervan in de veronderstelling dat Verstappen zou scoren. Wel wist onze Silver Fox goed in te schatten dat Hamilton zou gaan winnen. Casper gokte op een goede vorm van Ricciardo, maar daar kwam zowel Casper als Ricciardo niet heel erg ver mee.

Rijderskampioenschap

Hamilton verstevigt zijn positie ten opzichte van Bottas. Het gat is nu 36 punten. De strijd om P3 is spannender. LeClerc, Verstappen en Vettel staan redelijk dicht bij elkaar. Over Verstappen gesproken, hij staat nu precies op 100 punten. Vorig seizoen stond Verstappen op 80 punten na de GP van Frankrijk. Hulkenberg staat nu op gelijke hoogte met zijn teamgenoot, Daniel Ricciardo.

De stand in het rijderskampioenschap na de Grand Prix van Canada 2019 is als volgt:

Constructeurskampioenschap

Mercedes gaat deze titel snel binnenhalen, dat kan niet anders. Op dit moment staan ze 140 (!) punten voor op Ferrari, dat op zijn beurt niet heel erg heeft te vrezen van Red-Bull. De plaats om best of the rest kan interessant worden: het is duidelijk dat Renault en McLaren de meeste aansprak op P4 maken in het constructeurskampioenschap. Williams heeft helaas nog geen WK-punten gescoord.

De stand in het constructeurskampioenschap na de Grand Prix van Frankrijk 2019 is als volgt:

Kwalificatieduel

In het kwalificatieduel is gedeeltelijk te zien hoe de coureurs zich tot elkaar verhouden. Er zijn een paar dingen die opvallen. Zo weet Giovanizzi af en toe best een aardige kwalificatiesessie te rijden, maar dit niet waar te maken in de race. Russell heeft zijn ervaren teamgenoot helemaal in de tas: 8-0 moet pijn doen voor de sympathieke Pool. Lawrence Stroll geldt als een meedogenloze zakenman, maar niet als het gaat om zijn eigen zoon. Lance Stroll kon vorige seizoenen alle schuld neerleggen bij het gekluns van Williams, maar die vlieger gaat niet meer op.

Het kwalificatieduel ziet er na de GP van Frankrijk 2019 er als volgt uit:

Snelste raceronde

Dit leek nog even een spannende te worden. Sebastian Vettel ging namelijk tijdens de voorlaatste ronde de pitstops in om nog even gloednieuwe ‘soft’-banden onder de auto te monteren. Vervolgens geeft Lewis Hamilton serieus gas en rijdt hij de snelste raceronde van de race. In de eerste twee sectoren zit de Duitser in dienst van Ferrari er dichtbij, maar loopt hij iets achter. Het zou een zeperd zijn om met verse banden niet een snellere ronde te kunnen rijden. Gelukkig weet Vettel bij de finish alsnog twee tienden te vinden. Zodoende pakt Vettel net een puntje meer.

De tussenstand tot de GP van Frankrijk 2019 ziet er als volgt uit:

Driver of the day

In principe is Lewis Hamilton bijna altijd Driver of the Day. Niet alleen omdat hij altijd wint, maar ook de manier waarop. Hij is bijna altijd genadeloos snel als het erom gaat. Het leek erop dat Hamilton nu voor het eerst (!) dit seizoen award binnen zou slepen. Het was echter Lando Norris die 26,4% van de stemmen wist te winnen. Hij had hydraulische problemen met zijn McLaren-Renault MCL34, maar wist alsnog in de punten te finishen.

Dit is het Driver of the Day overzicht tot de GP van Frankrijk 2019:

Deze races zijn al verreden

1. GP van Australië 2019 (Bottas)

2. GP van Bahrein 2019 (Hamilton)

3. GP van China 2019 (Hamilton)

4. GP van Azerbeidzjan 2019 (Bottas)

5. GP van Spanje 2019 (Hamilton)

6. GP van Monaco 2019 (Hamilton)

7. GP van Canada (Hamilton)

8. GP van Frankrijk (Hamilton)

Deze races staan nog op de agenda

30 juni: GP van Oostenrijk

12 juli: GP van Groot-Brittannië

28 juli: GP van Duitsland

4 augustus: GP van Hongarije

1 september: GP van België

8 september: GP van Italië

22 september: GP van Singapore

29 september: GP van Rusland

13 oktober: GP van Japan

27 oktober: GP van Mexico

3 november: GP van Verenigde Staten

17 november: GP van Brazilië

29 november: GP Abu Dhabi

De eerste meters in Oostenrijk worden verreden tijdens de vrije training op 28 juni om 12:00