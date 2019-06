Ford Ranger Raptor komt alsnog naar Nederland

Hebben we toch iets om te vieren.

Na jaren van afwezigheid besloot Ford zijn meest populaire pick-up terug naar Europa te brengen. Als toetje zouden de Amerikanen hier zelfs hun nieuwe Ranger Raptor serveren. Uitgerekend Nederland zag de pittige pick-up, het sterkste model in de reeks, aan zijn neus voorbijgaan. Gelukkig voor de jofele ondernemer is Ford teruggekomen op dit besluit.

Naar het schijnt heeft de importeur aan de dealers gemeld dat de Ranger Raptor toch in Nederland geleverd zal worden. Uiteraard zijn prijzen e.d. op dit moment nog niet bekend, goed nieuws noemen we het in ieder geval. Immers, zo kunnen ondernemende Nederlanders straks gezellig de Ranger Raptor, met zijn 213 pk en 500 Nm sterke biturbo EcoBlue-dieselmotor, op de kop tikken.

Dat Ford de Ranger Raptor alsnog in Nederland gaat leveren, zegt veel over de motivatie van het merk. De Ranger Raptor kwam in Nederland namelijk niet in aanmerking voor het zogenaamde bedrijfswagenkenteken, omdat o.a. de laadbak te klein was voor de vereisten. De importeur gaat dit probleem oplossen door het koetswerk van het pikante model zodanig aan te passen dat de auto toch voldoet aan de eisen en zo op grijs kenteken gezet kan worden.

