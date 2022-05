ALPINA B8 Gran Coupe rijtest en video

Dus je wilde geen BMW M8, maar wel dezelfde prestaties. Wellicht is een ALPINA B8 Gran Coupe dan wel iets voor je.

Ik raakte er wel direct mee in de knoop; de overeenkomsten tussen ALPINA B8 en BMW M8 (Competition). Het was niet erg genoeg om het ritje af te slaan, dat dan overigens weer niet. Normaal zou ik hier schrijven dat ik niet dagelijks met 600+ pk rondrijdt, maar die week toevallig dan weer wel. De McLaren GT had een vrij uitgebreide logeersessie op onze redactie.

Persona

Maar goed, terug naar de B8, ALPINA’s benadering is net even anders. Je bent wellicht bekend met het begrip persona’s: een archetype van een gebruiker, ofwel een karakterisering van een bepaald type gebruiker, de ideale klant. Als je het plat slaat: het is vooral een duur woord voor gebruiker of klant.

Voor ALPINA stel ik me zo voor dat hun persona een Duitse bankdirecteur is die 127 km van zijn werk woont. Een deel van zijn woon-werk route gaat over een onbegrensde autobahn, een deel over landstrassen waar het lekker sturen is. Hij (m/v/x) werkt hard en ook vaak langer dan van 9 tot 5. Als je dan na een lange dag naar huis gaat, zoek je een aantal dingen in een auto.

Comfort is er één van, maar je hebt ook wel zin om naar huis te gaan. Op die bochtige landstrasse mag je net zo hard als op de Nederlandse vijfbaans snelweg: 100 km/u. Een goede, voorspelbare wegligging is dus wel zo fijn, maar ook dat wel een beetje leuk sturen is. Als succesvol bankdirecteur heb je bovendien geen zin om in een kneiterhard geveerde en te luide supercar te rijden, je bent tenslotte geen “crypto” miljonair. Ondanks de forse wielen is het onderstel vooral in Comfort(Plus) bijzonder zacht gedempt, maar zonder dat de controle er niet is. Je voelt aan alles dat er echt aandacht aan het onderstel is besteed, de basis soepelheid die de B8 biedt is grandioos.

De V8

Bij Alpina vond je in het verleden nog wel eens lekker gekke motoren in het vooronder: bijvoorbeeld een V8 terwijl BMW die niet leverde in de 3-serie. Tegenwoordig is dat minder makkelijk en wellicht ook minder hard nodig.

Voor de B8 greep ALPINA naar de 4.4 liter grote twin-turbo V8 die voor de 8-serie ook in de M850i wordt gebruikt. Het bi-turbo blok kreeg twee grotere twin-scroll turbo’s en sterk verbeterd inlaattraject. De 4,4-liter 8-cilindermotor met bi-Turbo, directe benzine-injectie en Valvetronic variabele kleptiming levert een indrukwekkend vermogen 621 pk tussen 5.750 en 6.250 tpm, terwijl het maximumkoppel van 800 Nm al beschikbaar is vanaf 3.000 tpm.

De ZF achttraps automaat is versterkt, heeft extra koeling, een grotere koppelomvormer en snellere schakeltijden. We hadden al weinig klachten over die automaat, maar het is nu nog beter geworden.

Overdadig. Dat gevoel geeft de Alpina B8 Gran Coupe je. Er zijn altijd reserves, de V8 kan altijd nog een tandje bij zetten. Niemand heeft deze prestaties nodig, maar het is wel fijn om er over te kunnen beschikken. Voor de standaardsprint van 0 naar 100 geeft Alpina 3,4 seconde op en daarna gaat de Gran Coupe nog even door. Geen flauwe begrenzers zoals bij BMW en dus stampt de ALPINA B8 Gran Coupé ver door voorbij de 250 km/u. We konden het niet proberen tijdens de rijtest, maar de opgegeven topsnelheid van de ALPINA B8 Gran Coupé is 324 km/u. Snelheden waarmee je best wat Lambo’s of een Ferrari het leven zuur mee kan maken…

Dan brengt ons weer terug bij onze persona. Het middelste deel van de woon-werk reis van de bankdirecteur voert over de autobahn, een onbegrensde autobahn. Geloof ons: het is ontzettend suf om in een auto met meer dan 300 pk “slechts” 250 km/u te kunnen rijden. Om de frustrerende dag van je af te rijden is er niets leukers om die van iemand anders te verzieken. Alles minder dan een 911 Turbo gaat het lastig hebben met de ALPINA B8, genoeg slachtoffers om te pesten dus.

Driften is beneden zijn stand

Het was nat en ik reed in een 621 pk sterke auto. Niet heel vreemd dat je dan even het randje op zoekt toch? De ALPINA en ik waren het daar overigens niet over eens. Natuurlijk zet de kont stappen als je de boel provoceert, maar vervolgens was alle hens aan dek nodig om binnen de lijntjes te kleuren. De massa van de B8 Gran Coupé zorgt voor veel te veel beweging en overdondert dan het verder erg fijne onderstel. De bankdirecteur legt blijkbaar nooit een driftje neer.

Overigens ontbreekt ook die modus van het M xDrive systeem. In de M3, M5 en M8 kan de aandrijving naar de voorwielen worden uitgezet, bij de ALPINA B8 niet.

Subtiel

De standaard Gran Coupé is al een geen muurbloempje, dus je kiest de B8 niet om heerlijk anoniem door het leven te gaan. Striping, de gesmede Alpina Classic velgen en vier uitlaten laten niet heel veel over aan de verbeelding. De typische ALPINA voorspoiler lip maakt het plaatje wat mij betreft compleet.

Ook het interieur krijgt upgrades: ALPINA instaplijsten, mooier Lavalina leer en een met laser gegraveerde kristal glazen iDrive controller. Het is subtiel anders, zonder wereldschokkend te zijn.

Conclusie rijtest ALPINA B8 Gran Coupe

Het is geen klacht, maar wel een constatering. Er zijn verschillen tussen de BMW M8 en ALPINA B8 Gran Coupé, maar voor een leek en zelfs voor een liefhebber is het lastig uit te leggen waarom ze er allebei zijn. De ALPINA is nog meer een GT, als je af en toe de hooligan wil uithangen is de M8 wellicht beter.

De ALPINA B8 Gran Coupé van de rijtest staat te koop bij de ALPINA importeur Dusseldorp. Nieuw kost de B8 Gran Coupe zo’n 220 duizend euro, maar deze mag weg voor € 179.995,-