Maserati MC20 Cielo: voor de liefhebbers van licht

Vandaag, op de Internationale Dag van het Licht, maakt Maserati bekend hoe de nieuwe versie van de MC20 gaat heten.

Het was volkomen logisch dat Maserati de stokoude GranTurismo uit productie nam, maar de auto liet wel een enorm gat achter. Niets ten nadele van de Ghibli, Quattroporte en Levante, maar de GranTurismo was de enige échte liefhebbersauto van het merk.

Halo car

Een merk als Maserati heeft een sportwagen nodig, zeker als het merk zijn magie een beetje dreigt te verliezen. Maserati besloot het daarom meteen goed te doen en met een echte ‘halo car’ te komen: de MC20. Geen V8 of V12, maar met zijn middenmotor en vleugeldeuren is wel het een raszuivere supercar.

MC20 Cielo

De MC20 kennen we inmiddels, maar zeer binnenkort komt er een nieuwe versie: de MC20 Cielo. Degenen die een woordje Italiaans spreken weten al om wat voor versie het gaat, want Cielo betekent ‘lucht’. Dit wordt dus de Spider-versie van de MC20.

Daewoo Cielo

De naam Cielo is nieuw voor Maserati, maar het is niet de eerste auto die deze naam meekrijgt. In de jaren ’90 was er namelijk de Daewoo Cielo, wat een omgekatte Opel Kadett was.

Dag van het Licht

Maserati maakt de naam Cielo vandaag bekend. En dit moment is niet zomaar willekeurig gekozen, want het is vandaag een hele bijzondere dag. Je wist het misschien niet, maar het is de Internationale Dag van het Licht.

Dag van de Lucht?

Je vraagt je misschien af: was de Dag van de Lucht niet toepasselijker geweest? Nou, die is er ook maar die heet de Internationale Dag van de Schone Lucht. En die is pas in september. Daarom paste de Internationale Dag van het Licht waarschijnlijk beter in Maserati’s straatje.

Dakconstructie

Voordat we verder afdwalen: de cabrio-versie van de Maserati MC20 gaat dus Maserati MC20 Cielo heten. Op basis van de plaatjes die de Italianen eerder al deelden verwachten we een dakconstructie á la Ferrari F8 Spider.

Onthulling

Zeer binnenkort kunnen we de Maserati MC20 Cielo zonder camouflage bewonderen. De officiële onthulling is namelijk volgende week woensdag. Dan is het trouwens de Internationale Dag van de Otter, dus we zijn benieuwd wat Maserati daar voor uitleg bij heeft.