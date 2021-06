De compleet nieuwe Volkswagen Multivan is eindelijk officieel - Autoblog.nl

Het personenbusje van Volkswagen genaamd Multivan is compleet op de schop gegaan.

Kennelijk slaat het nog steeds aan: bedrijfswagens ombouwen tot personenbusjes. Mercedes maakt van je Vito een V-Klasse, Peugeot en dergelijken leveren nog luxe personenversies van de Expert, Jumpy, ProAce en dergelijken en Volkswagen gooit steevast een set lekkere stoelen in de Transporter om een Multivan te creëren. Met de nieuwe Volkswagen Multivan gaat het er echter anders aan toe.

Compleet nieuw

De compleet nieuwe Volkswagen Multivan is namelijk niet simpelweg een Transporter met extra stoelen en ramen. Nee, de Multivan is vanaf nu een parallel model. De Transporter is een door- en door- en doorontwikkeling van een inmiddels bijna twintig jaar oud model, deze Multivan is een uniek nieuw model. Overigens moeten we erbij zeggen dat het platform uniek is voor een VW-bus, het gaat namelijk ‘gewoon’ om het welbekende MQB-platform.

Afmetingen

Wel belangrijk bij een bus: met hoe veel auto ben je onderweg? In het geval van de Volkswagen Multivan gaat het om 4,97 meter in de lengte, 1,94 meter breedte en 1,90 meter hoogte. De wielbasis bedraagt 3,17 meter. Er komt ook een lange versie, deze is 5,17 meter lang. Daarmee is hij langer en breder dan de vorige Multivan, maar wel een tikkie lager. Ook de wielbasis is 12 centimeter toegenomen. Qua bagageruimte heb je niks te klagen: 469 liter bagageruimte met alle stoelen op hun plek (763 liter voor de lange versie), wat kan oplopen tot 3.672 liter of 4.005 liter als je de stoelen verwijdert.

Modern

Volkswagen heeft met de Multivan geprobeerd om een hoop techniek van bijvoorbeeld de nieuwe Golf toe te passen. Voorbeelden daarvan zijn de lampen, deze hebben het nieuwe IQ-light systeem. Ook het shift-by-wire systeem van de DSG-bak is overgenomen, waardoor het dashboard eenvoudiger kan worden en een middentunnel overbodig wordt. De schakelhendel zit aan het stuur. Volgens Volkswagen heeft dit als voordeel dat je tussen de voorstoelen door naar achter kunt lopen.

Ook het dashboard is herkenbaar voor nieuwe Golf-rijders: het nieuwe stuurwiel van onder meer de Golf en Polo zit nu ook in de Multivan, naast de twee schermen achter het stuur en om het infotainment te bedienen. Op het scherm in het midden kun je ook het 360 graden camerasysteem bedienen. De Multivan komt nu ook optioneel met een panoramadak en sfeerverlichting in meerdere kleuren.

Uiteraard heeft de Multivan ook de nodige schuif- en beweegfuncties voor de achterstoelen. Ook de middenconsole in het midden van de tweede zitrij kan verschuiven en uitklappen tot twee tafeltjes. In totaal kunnen er zeven mensen plaatsnemen in de Volkswagen Multivan.

Hybride

Voor het eerst komt de Volkswagen Multivan met hybride aandrijving. De Multivan eHybrid is een plug-in hybride. Het gaat om een TSI, gecombineerd met een elektromotor en een accu van 13 kWh groot. Het systeemvermogen bedraagt 218 pk.

Wie stekkeren nog niet aandurft krijgt een setje TSI’s, 1.5 en 2.0 liter groot (136 en 204 pk) aangeboden, naast een 2.0 TDI met 150 pk.

Veiligheid

De Volkswagen Multivan moet vanaf nu ook scoren op het gebied van veiligheidssystemen. Standaard krijg je:

City Emergency Braking

uitwijkondersteuning

verkeersbordenweergave

Lane Keep Assist

Cruise Control

Optioneel kun je ook IQ.DRIVE Travel Assist aankruisen. Dan kan de Multivan volgens Volkswagen ‘semi-autonoom’ rijden. Denk aan automatisch afstand houden en automatisch tussen de lijntjes rijden.

Bestellen

Begin 2022 kun je de nieuwe Volkswagen Multivan ontvangen, het bedrag wat je moet achterlaten is niet bekend.