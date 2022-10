Alpine A110 R Fernando Alonso ga je nooit tegenkomen

Van de Alpine A110 R komt ook een speciale Fernando Alonso editie.

Weer een blauwe Alpine A110. Sinds de introductie van guitige sportwagen komt de kleur veelvuldig terug. Zo vaak dat we met een vergrootglas moeten kijken wat er nu weer anders aan is. Oh ja, dit is dus Bleu Racing Mat. Dezelfde kleur als de Formule 1-auto van Alpine! Je kijkt naar de speciale Alpine A110 R Fernando Alonso.

De meest ervaren Formule 1-coureur ooit mocht zijn mening ventileren. Daar komt deze bijzondere editie dan ook uit voort. Er is gelukkig nog meer anders dan een mat blauw kleurtje. Zo is de motorkap en de achterklep gedeeltelijk gelakt in de kleuren Bleu Racing Mat en Noir Profond. Van achteren valt op dat de Alpine A110 R Fernando Alonso donkerder is gemaakt. De oranje remklauwen springen er ook lekker uit.

Fernando Alonso mocht ook zijn handtekening achterlaten op de auto. Het logo van de coureur is geborduurd op de zetels. Daarnaast is niet de Franse vlag, maar de blauw-oranje-gele vlag op de deurpanelen te vinden met deze speciale editie.

De zonneklep bevat de filosofie van Alonso. Super inspirerend natuurlijk.

There is more than one path to the top of the mountain Fernando Alonso

Naast de spiegeltjes en kraaltjes heeft Alpine ook nog wat serieuzere dingen gedaan met de A110 R Fernando Alonso. Het onderstel komt met een eigen verstelsysteem zodat je de carrosserie en de stijfheid van de ophanging zelf kunt aanpassen.

Deze ga je niet tegenkomen..

Deze A110 R is bijzonder zeldzaam. Er worden slechts 32 exemplaren van de Alonso-editie gemaakt. Of klanten ook daadwerkelijk met deze editie gaan rijden is nog maar de vraag. Het lijkt vooral een auto die gaat verdwijnen in collecties met maagdelijke kilometerstanden, in hoop op eventuele waardevermeerdering. Naast de auto komt elk exemplaar met een replica van de racehelm van Fernando Alonso, inclusief handtekening.