Alpine komt met speciale A110 Miami editie

Uiteraard met de aanstaande Grand Prix van Miami in het achterhoofd. De Alpine A110 in de kleuren van Miami!

Aankomend weekend is het moment dan daar. Het Formule 1-circus mag op een parkeerplaats rondjes rijden in Miami Gardens. Flauw natuurlijk, want ze hebben gezien de ruimte en omstandigheden toch een aardig circuit weten neer te zetten. Na de eerste vrije trainingen weten we of de baan in Miami echt tof is. Of niet.

De Alpine A110 kennen we hier in Europa al een tijdje, maar in Miami kennen ze dit model nog niet echt. Alpine neemt de A110 mee naar Florida dit weekend. Speciaal daarom is er een aparte editie verzonnen. De kleuren representeren Miami en zijn afkomstig van het Alpine Atelier.

Voluit heet het model Aline A110 South Beach Colorway. Miami staat natuurlijk voor palmbomen, lekker weer en dansjes en drankjes op Ocean Drive. De kleurrijke vibes van Ocean Drive zijn terug te vinden op de speciale Alpine.

Er komen twee varianten, in het blauw of in het roze. Verdere details van deze uitvoering zijn witte 18-inch Serac-wielen, South Beach-vloermatten en blauwe en roze vlaggen op het exterieur. Kers op de appelmoes zijn de lichtgrijze stiksels op de leder beklede stoelen en middenconsole.

Breng Miami naar de polder door er zelf eentje te bestellen. Het South Beach-kleurpakket is exclusief vanaf deze zomer leverbaar.