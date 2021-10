Franse overheid bestelt enorme lading sportwagens

Goed nieuws, de Franse overheid plaatst even een flinke order bij een lokale sportwagenboer. Dat is beter dan ze in beslag nemen!

Bijzondere en snelle politieauto’s. Het is en blijft toch een bijzonder fenomeen. Tegenwoordig zijn er voldoende auto’s die geschikt zijn als politieauto. De meest prestigieuze politieauto in Nederland is, heel bescheiden, de Audi A6 Avant. Dat zijn ruime en snelle auto’s waarmee een medewerker van de Firma Dienstklopper dus uitstekend bediend is.

En ondanks dat zo’n Audi A6 waarschijnlijk 99% van de keren sneller is dan de oude Politie 911’jes van weleer, spraken die Targa’s net even wat meer tot de verbeelding. In Frankrijk hebben ze ook een autoindustrie en dat is te zien in het wagenpark qua politieauto’s. Daar is het natuurlijk Frans wat de klok slaat. Logisch, want het zijn de beste auto’s ter wereld.

Franse overheid doet mega-bestelling

Althans, dat lijkt de gedachtegang te zijn geweest van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken. Die hebben net de goedkeuring gegeven voor het bestellen van een lading sportwagens. En wat samen met de Bugatti Chiron is de gaafste Franse sportwagen van het moment? Inderdaad, de Alpine A110.

Er zijn voor de Franse politie maar liefst 26 exemplaren besteld. Omdat het niet ‘te gek’ mag zijn, zijn het geen ‘Legende GT’s’ of snellere ‘S’-modellen. Om kort door de bocht te zijn: het zijn de kale instappers, de A110 Pure. Nu zijn dit heel misschien ook wel de leukste modellen die Alpine maakt.

Vervanging voor Mégane’s

De Alpine A110 Pure heet een 1.8 turbomotor met 252 pk en 350 Nm. Omdat de A110 Pure minder dan 1.100 kilogram weegt, zijn de prestaties alsnog dik in orde. Van 0-100 km/u duurt slechts 4,5 seconden en de topsnelheid is precies 250 km/u.

Deze Alpine A110 Pure voor de Gendarmerie moet de Mégane R.S.-modellen gaan vervangen.

Via: Twitter-account van Alpine.