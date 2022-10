Hamilton vindt Red Bull upgrades in 2021 erg verdacht

Lewis Hamilton laat zich horen over de Red Bull budgetcap kwestie.

Terwijl Max potentieel dit weekend zijn tweede wereldtitel pakt, is er veel gedoe rondom zijn eerste wereldtitel. Red Bull zou mogelijk de budgetcap in 2021 hebben overtreden. Een uiterst gevoelige kwestie aangezien ze met een minimaal verschil het wereldkampioenschap wisten te winnen ten koste van Mercedes.

In gesprek met Sky Sports F1 zegt Lewis Hamilton vertrouwen te hebben in de uitkomst van het onderzoek van de FIA. Hamilton heeft ook zo zijn vraagtekens bij de upgrades die Red Bull maar bleef doorvoeren aan de auto in het seizoen van vorig jaar.

De Britse coureur zegt dat Mercedes in Silverstone in 2021 voor het laatste een upgrade heeft doorgevoerd aan de auto. Terwijl Red Bull vrijwel elk weekend daarna volgens HAM nog upgrades doorvoerde aan de auto’s.

Hamilton neemt geen uitgesproken standpunt in de kwestie, maar gooit natuurlijk wel olie op het vuur op deze manier. Ondertussen maakt het kamp van Red Bull, in elk geval naar de buitenwereld, zich geen zorgen. Het raceteam verwacht niet dat het de titel van 2021 hen wordt afgenomen. Lewis denkt dat het kampioenschap anders had uitgepakt als Mercedes ook nog upgrades bleef doorvoeren aan de auto.

Het is in elk geval een vermakelijke soap die dit najaar de gemoederen nog bezig zal houden. Met het enorme puntenverschil tussen de nummer één en twee in het huidige kampioenschap is er geen sprake meer van spanning. Max zal dit jaar wereldkampioen worden. De vraag is echter of hij zich straks tweevoudig of slechts enkelvoudig kampioen mag noemen..