Alpine A290 GT, is de instapper leuk genoeg? #test

In de Autoblog instapservice vandaag: de Alpine A290 GT.

Het landschap van de elektrische hot hatches is nog maagdelijk. Het komt langzaam een beetje op gang en lang niet alles is even interessant. Een kandidaat waar een petrolhead het wel warm van kan krijgen is de Alpine A290 GT. Een Renault 5 waar een serieus blik spinazie is tegenaan gegooid.

We hebben al eens gereden in het topmodel, de GTS. Maar moet je nou duizenden euro’s doorsparen voor dit vlaggenschip, of is de instapper eigenlijk leuk en goed genoeg? Om een antwoord op deze wetenschappelijke kwestie te krijgen offerde ik mezelf op om de Alpine A290 GT eens te testen. Zo ben ik. En zo weten jullie aan het einde van dit verhaal of je die A290 instappert moet overwegen: als koop, private lease of leasebak.

Varianten

We beginnen even bij het begin. De varianten die nu in showroom staan zijn de A290 GT, de GT Performance en de GTS. Een belangrijk verschil tussen de GT Performance en de GTS ten opzichte van de GT, is dat de GT het moet doen met 180 pk. De overige varianten hebben met 220 pk wat meer power in huis. Dan lever je wel in op actieradius, want de GT heeft een WLTP-bereik van 379 kilometer. De sterkere 220 pk versie moet het doen met 372 km WLTP.

Na een weekje sturen in de GT kan ik alvast verklappen dat je die extra pk’s echt niet mist. 180 pk is zat voor deze hot hatch. Dat klinkt als weinig en toen ik het persbericht las dacht ik: nou, is dat het? Maar vergeet niet dat deze EV een rijklaar gewicht heeft van slechts 1.554 kg. Dat is echt netjes voor een volledig elektrische auto.

Dat in combinatie met het koppel en de voorwielen hebben het al moeilijk zat met die 180 pk. Bij het stoplicht ga je dan weer geen indruk maken. De A290 GT doet 0-100 km/u in 7,4 seconden en de topsnelheid bedraagt 160 km/u.

Rijplezier!

Het is echt heel leuk sturen in de A290 GT. Maar dat gevecht tussen koppel en de voorbanden blijft een ding. Keer op keer voelde uit accelereren uit een bocht wat onwennig als je het pedaal vloerde omdat de tractiecontrole ingreep. Het koppel was gewoon te veel. Met achterwielaandrijving had dit geen issue geweest, FWD en een elektrische aandrijflijn is niet het beste huwelijk.

Overigens ben je al die tijd niet bewust van het feit dat je in een auto zit uit het B-segment. De Alpine voelt veel solide aan. Het rijgedrag, de kwaliteit van het onderstel, de rust aan boord. Allemaal zaken die gevoelsmatig een segment hoger liggen. De adaptieve cruise control werkt goed en gemakkelijk en het audiosysteem is ook helemaal oké.

Kwaliteit

Omdat het een Alpine is hebben de Fransen ook werk gemaakt van het interieur. Dat ziet er gewoon strak en mooi afgewerkt uit, met zachte materialen. Wat me meteen tegenstond waren de stoelen in de A290 GT. Dan is het echt een instapper, want bij Alpine wil je gewoon die mooie lederen stoelen hebben.

De stoelen in onze testauto zijn niet speciaal genoeg. Wel heel fijn is dat je er met je kont een beetje inglijdt, wat weer dat sportieve sfeertje geeft wat je van een Alpine mag verwachten. Het zitcomfort is daarentegen prima. Maar het oog wil ook wat. Gevoelsmatig kun je dit ook in een bestelbus krijgen. Zo ziet het er in elk geval wel uit.

Even over het hot hatch-gedeelte..

Je koopt of leased een Alpine A290 omdat het een hot hatch is. Tenminste, dat zou een aspect moeten zijn. Zo heb ik de auto dan ook gereden. Lekker sportief, bochtjes aanvallen. Het gaat allemaal heel makkelijk. Go kart gevoel, zouden ze bij een ander merk zeggen. Het komt met een grote maar en dat is de actieradius

De WLTP-actieradius van 379 kilometer was een utopie. Het kwam met mijn rijgedrag eigenlijk neer op twee dingen. Rij ik netjes 100 km/u en kies ik voor milde acceleraties bij het stoplicht, dan is 300 kilometer prima mogelijk. Maar dan had ik net zo goed een Renault 5 kunnen kiezen.

Je wil de capaciteit van deze aandrijflijn en het onderstel benutten. Dus rij je sportiever. Ik stond bijna elke dag bij de lader. De 52 kWh grote accu brengt geen mega-bereik met zich mee en soms moest ik blij zijn met 220 kilometer rijbereik op een volle accu. Ja, dan rij ik stevig. Maar het is verdorie een hot hatch, toch? Het viel toch een beetje tegen. Aan de ander kant: de hot hatches van vroegâh op benzine waren doorgaans ook geen zuinigheidswonders. Mijn gemiddelde verbruik gedurende de leenperiode was 18,9 kWh per 100 km.

Wat dat betreft is de Alpine A290 GT echt een auto voor erbij. De modellen erboven hebben meer pk en nog minder rijbereik. Nou, ik wil niet weten wat ik dan doe qua range. Met deze auto een weekend naar Parijs? Ik ben dan zo’n snob die liever een auto pakt met een grotere range. Met 300 km actieradius of minder ben ik te veel bezig met het vinden van de volgende snellader. En rustig rijden in een hot hatch om de efficiëntie te verhogen vind ik armoe.

En. Is de instapper leuk genoeg?

Hij ziet er heel leuk uit. Hij is lekker breed (zo breed dat zelfs een IKEA-parkeervak met deze B-segmenter als smal voelt) en het stuurt ongelofelijk leuk. Mijn conclusie?

Ik zou lekker voor de A290 GT Premium gaan met de mooiere nappa lederen stoelen. De instapper is zéker leuk genoeg, mits je de juiste uitvoering kiest. Laat de duurdere GTS (vanaf € 44.800) vooral gaan als je die extra 40 pk kunt missen. Gevoelsmatig komen die extra pk’s toch niet lekker uit de verf door de ingrijpende tractiecontrole.

Prijs Alpine A290 GT

De olifant in de kamer is de prijs, want het is geen goedkoop geintje. De A290 GT begint bij € 38.800, voor de GT Premium ben je minstens € 42.000 kwijt. Als je dan beseft dat een veel grotere Tesla Model Y al begint bij €45.000.. De Alpine A290 GT voelt en rijdt niet alleen volwassen, dat is het prijskaartje ook.