Proefrit op het circuit? Alpine doet het op Le Mans

Alpine opent het eerste La Piste Bleue, oftewel het blauwe pad.

Het is niet voor niets dat automerken de mooiste locaties op de wereld uitkiezen om ons journalisten te laten proeven van het nieuwste spul. Wie lekker in zijn hum zit, zal ook sneller positief reageren op hetgeen waarin hij rijdt, toch? Het gaat uiteindelijk allemaal om sales. Daarom moeten potentiële klanten ook op leuk asfalt kunnen rijden voordat ze een auto kopen, vinden ze bij Alpine.

Het oer-Franse merk opent een ”experence centre” genaamd La Piste Bleue. Wij zijn niet zo’n fan van termen als ‘ervaringscentrum’. Je mag dit pand dus prima zien als een uitgebreide dealer. Voor de locatie heeft Alpine een legendarische plek gevonden: Le Mans. Vlakbij de poorten van het beroemde circuit van de 24-uursrace – in de buurt van het stadion voor wie daar ooit is geweest – kun je van alles te weten komen over het merk.

Le Mans light

Het leukste van het nieuwe 450 vierkante meter grote gebouw is dat Alpine er ook proefritten aanbiedt. ”Vanaf vandaag kan iedereen het Alpine-universum (weer zo’n suffe marketingterm) ontdekken en een testrit maken in het A290– en hele A110-assortiment op het legendarische Bugatti-circuit”, schrijft het merk. Je mag dus helaas niet op het hele Circuit de la Sarthe rijden, maar wel op de lightversie van die baan: het Bugatti-circuit. Hierbij sla je na de Dunlop-chicane eerder rechtsaf voor in totaal 4,185 kilometer in plaats van 13,626 kilometer.

Tijdens de oefenrondjes op het baantje van Bugatti wordt je ondersteund door rijinstructeurs. Weer terug in het gebouw kun je zo’n beetje alles te weten komen over Alpine en de connectie van het merk met Le Mans. Denk aan presentaties over het merk en een verzameling Le Mans-memorabilia.

Wat kost een proefrit in een Alpine?

Wie vandaag een ‘Blue Track Experence’ boekt bij Alpine, mag € 1.495,- per persoon aftikken voor de proefrit. Of eigenlijk proefritten. Het pakket omvat een workshop met professionals, drie rijsessies in de A110 GT, S en R (één sessie per A110-uitvoering) en een etentje in het stadscentrum. Er wordt niet gesproken over testen in de elektrische A290, maar dat moet dus ook mogelijk zijn. Een leuke activiteit voor een vriendenweekend of bedrijfsuitje?