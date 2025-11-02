Hartverscheurende vraag jonge AB-lezer na winst D66: gaan benzineauto’s nu verdwijnen?

Na afgelopen week doemt de vraag zich op: mogen jonge AB-lezertjes nog veilig zichzelf zijn na de éclatante zege van D66?
Jaja, de stemmen zijn weer geteld. Na de monsterzege van PVV twee jaar geleden, is het dit jaar allemaal ietsje anders uitgevallen. Rob Jetten bleek niet de slimste mens, maar wel de slimste politicus te zijn. Het is een knappe prestatie van de olijke Brabo. Na de vorige verkiezing bleek uit een intern rapport dat D66 te woke, te elitair en te betweterig overkwam. Door al deze aspecten angstvallig te vermijden in de campagne en zelfs met Nederlandse vlaggen te zwaaien, is men nu joekelgroot geworden. Het moet ook voor de partij zelf ergens een bitterzoet gegeven zijn.
Het valt nog te bezien of de onvolprezen Speld gelijk krijgt, de VVD overstag gaat en Nederland opnieuw rechts heeft gestemd om een kneiterlinks kabinet te krijgen met GLPvdA. Doch de vrees bij sommige jonge AB-lezertjes is helaas al aangewakkerd. Zo kregen wij afgelopen week het hartverscheurende bericht van Devin:
Hallo, ik ben Devin en ik heb een vraag denken jullie dat met een D66 links kabinet de benzineauto’s verdwijnen in Nederland? Ga super graag carspotten, maar ben bang dat het niet meer kan? Mvg Devin.
Het gaat je toch door merg en been als rechtgeaarde autoliefhebber dat de jonge generaties deze stress ervaren. Want ja, is er nog plaats voor traditionele hobbies voor jongetjes, in een land onder leiding van D66 en co? Rood vlees eten, vuurwerk stoken, verkwistend gasgeven…Het is er allemaal liever niet meer bij als het aan de “liberalen” ligt.
Zelfs een knappe prinses redden van een wrede koning mag niet meer. Immers is het aanmatigend te denken dat die zichzelf niet kan redden. Toen de Titanic zonk (in 1912), heeft 73% van de vrouwen en 19% procent van de mannen het overleefd, omdat die laatsten zich met liefde in de bittere koude van de arctische zee wierpen, voordat ze vrouw en kind lieten creperen. Doch dergelijke heldenmoed, voortkomend uit een paternalistische cultuur waarin dit normaal was, zou nu uiteraard niet meer acceptabel zijn.
Wat voor toekomst is er dus nog voor jonge dino’s? Door quota, kijk je sowieso al aan tegen een onzekere toekomst met minder baankansen of kunstsubsidies dan je op basis van gelijkheid zou mogen verwachten. Het is het nare gevoel dat mij bekruipt als mijn neefjes op een beurs wat modelauto’s kopen. Onlangs had een van de twee zelfs een E34 M5 uitgekozen #trots. Maar hoe lang mag dit plezier nog? Mogen zij nog opgroeien als warmbloedige jongens/mannen zonder dat de goegemeente ze cancelt? Of gaat deze exclusie nu in sneltreinvaart voort? Laat het weten, in de comments!
metalmike zegt
Laten ze eerst maar eens een (stabiel) kabinet vormen, dan zien we daarna wel verder.
banderas zegt
Een grote groep jonge generatie vindt allang dat EV’s prima zijn. En natuurlijk mogen dikke wagens blijven zoals ze zijn, maar al die wanhopige pogingen om auto’s te voorzien van hybride techniek om maar enigszins zuinig te zijn, terwijl de betrouwbaarheid én rijervaring er niet beter door wordt, slaat ook nergens op.
mundus zegt
EDIT: https://www.youtube.com/watch?v=wP5GmGPsFhA
Ik zou tegen Devin willen zeggen: maak je geen zorgen je zal met de veel te machtige Europese autolobby nog lang kunnen kijken naar de speeltjes van de rijken. Tijden veranderen en de auto’s daarmee ook, maar als je een échte liefhebber bent blijft er altijd iets over om van te houden (en vooral te haten, want dat doen we als auto liefhebbers natuurlijk stiekem het liefst).
mundus zegt
Sneu dat mijn reactie op de toon van het artikel wordt gemodereerd naar een link met “ik ben een palingpopulist”. Als je vrolijk kan gniffelen om je eigen ironie’ dan laat je mijn reactie ook lekker staan en gebruik je de link als reactie ipv censuur.
Voor mij tekent dit een eind van het idee van een ‘blog’. Ik bezoek deze website al meer dan 15 jaar, juist omdat het verfrissender en vrijer voelde dan andere sites. Helaas lijkt de enshittification deze site (met al haar gokreclames) niet te sparen.
vetnek zegt
Mee eens.. begint écht extreem treurig te worden.
Als een reactie ‘too much’ zou zijn krijg je wel gepast commentaar van een andere lezer hier.
jaapiyo zegt
Je mening staat er nog, doch teksten als ‘nieuw dieptepunt van bagger’ enzo worden wel eens weggehaald daar ze van geen toegevoegde waarde zijn. Op zich vind ik dit zeer liberaal. We hebben ook gewoon gedragsregels. Het is geen volledig vrij publiek forum, je moet het meer zien als dat je online naar een bedrijf gaat. Als jij naar je lokale boekenwinkel of Albert Heijn gaat en zegt dat de snijbonen een ‘nieuw dieptepunt van bagger’ zijn, is dat ook niet echt fatsoenlijk en zal dat ook niet gewaardeerd worden. Net zo min overigens als de typerende ‘censuur’ reactie op een vriendelijke ‘normering’, zoals ze dat tegenwoordig in linkse kringen volgens mij noemen. Het staat verder iedereen vrij om de site wel of niet te lezen. Waarvan akte.
monsieurleloure zegt
Gelukkig heeft Robbie het niet alleen voor het zeggen.
Da’s het mooie van democratie, alles bestaat uit compromissen.
mashell zegt
Voor auto spotten is de aandrijving natuurlijk irrelevant. En dikke snelle auto’s voor rijke mensen zullen altijd gemaakt worden want daar is geld mee te verdienen.
Als je de verkiezingsuitslag ziet dan is het duidelijk, welke coalitie er ook komt niemand zal veel van zijn programma kunnen doorzetten.
PunicaOase zegt
Devin maak je geen zorgen: al die vette bakken gaan de schredder niet in.. de aanwas zal wat minder zijn, maar (oude) ICE’s zullen nog heel lang blijven..
Hawkeye72 zegt
Dit is ook democratie….