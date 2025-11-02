Hartverscheurende vraag jonge AB-lezer na winst D66: gaan benzineauto’s nu verdwijnen?

Na afgelopen week doemt de vraag zich op: mogen jonge AB-lezertjes nog veilig zichzelf zijn na de éclatante zege van D66?

Jaja, de stemmen zijn weer geteld. Na de monsterzege van PVV twee jaar geleden, is het dit jaar allemaal ietsje anders uitgevallen. Rob Jetten bleek niet de slimste mens, maar wel de slimste politicus te zijn. Het is een knappe prestatie van de olijke Brabo. Na de vorige verkiezing bleek uit een intern rapport dat D66 te woke, te elitair en te betweterig overkwam. Door al deze aspecten angstvallig te vermijden in de campagne en zelfs met Nederlandse vlaggen te zwaaien, is men nu joekelgroot geworden. Het moet ook voor de partij zelf ergens een bitterzoet gegeven zijn.

Het valt nog te bezien of de onvolprezen Speld gelijk krijgt, de VVD overstag gaat en Nederland opnieuw rechts heeft gestemd om een kneiterlinks kabinet te krijgen met GLPvdA. Doch de vrees bij sommige jonge AB-lezertjes is helaas al aangewakkerd. Zo kregen wij afgelopen week het hartverscheurende bericht van Devin:

Hallo, ik ben Devin en ik heb een vraag denken jullie dat met een D66 links kabinet de benzineauto’s verdwijnen in Nederland? Ga super graag carspotten, maar ben bang dat het niet meer kan? Mvg Devin.

Het gaat je toch door merg en been als rechtgeaarde autoliefhebber dat de jonge generaties deze stress ervaren. Want ja, is er nog plaats voor traditionele hobbies voor jongetjes, in een land onder leiding van D66 en co? Rood vlees eten, vuurwerk stoken, verkwistend gasgeven…Het is er allemaal liever niet meer bij als het aan de “liberalen” ligt.

Zelfs een knappe prinses redden van een wrede koning mag niet meer. Immers is het aanmatigend te denken dat die zichzelf niet kan redden. Toen de Titanic zonk (in 1912), heeft 73% van de vrouwen en 19% procent van de mannen het overleefd, omdat die laatsten zich met liefde in de bittere koude van de arctische zee wierpen, voordat ze vrouw en kind lieten creperen. Doch dergelijke heldenmoed, voortkomend uit een paternalistische cultuur waarin dit normaal was, zou nu uiteraard niet meer acceptabel zijn.

Wat voor toekomst is er dus nog voor jonge dino’s? Door quota, kijk je sowieso al aan tegen een onzekere toekomst met minder baankansen of kunstsubsidies dan je op basis van gelijkheid zou mogen verwachten. Het is het nare gevoel dat mij bekruipt als mijn neefjes op een beurs wat modelauto’s kopen. Onlangs had een van de twee zelfs een E34 M5 uitgekozen #trots. Maar hoe lang mag dit plezier nog? Mogen zij nog opgroeien als warmbloedige jongens/mannen zonder dat de goegemeente ze cancelt? Of gaat deze exclusie nu in sneltreinvaart voort? Laat het weten, in de comments!