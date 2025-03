Wie durft de nieuwe Tesla Model Y te kopen? #test

In 2023 was de Model Y nog de bestverkochte auto in Europa, nogal wiedes dat de facelift met naam Juniper belangrijk is voor Tesla.

Ondertussen is er veel veranderd in de wereld. In de aangeharkte tuintjes in de Nederlandse polder valt de elektrische auto langzaam uit de gratie. Zonder (extreem) lage bijtelling rijdt zo’n EV opeens een stuk minder lekker. Gelukkig voor Tesla worden de berijders in deze categorie door veel bedrijven simpelweg verplicht elektrisch te rijden.

Toch is de vraag of de glorieuze toekomst van Tesla die de opgeblazen beurskoers lijkt te voorspellen, ook echt waarheid gaat worden. De overige autofabrikanten zitten ook zeker niet stil en er is inmiddels genoeg goede concurrentie voor de Model Y.

Tesla Model Y facelift heet Juniper

Ik mag Tesla altijd graag een beetje afbranden, maar eerlijk is eerlijk: deze facelift is niet al te laf. Laten we met de slechtste zijde beginnen: de voorzijde. Die heeft een lichtbalk geïnspireerd op Cybertruck en Cybercab. Een kneiterhoekige pickup en een laf concept: dat geeft de Model Y Juniper weinig onderscheidende identiteit. Tesla nam niet eens de moeite een logo op de frunk te plaatsen, dus het is nogal inwisselbaar.

Van de achterzijde kan ik wel enthousiast worden: de vorm van de achterlichten van de vernieuwde Model 3 is er terug te vinden, maar dan gecombineerd met een wereldprimeur. De Tesla Model Y heeft ’s werelds eerste toepassing van een indirect, extern reflecterend verlichtingssysteem dat de achterlichtfunctie op een speciaal sierdeel projecteert. Het ziet er net even anders uit en ik vind het geslaagd. Hoewel de kanttekening ook dat iedereen en zijn moeder nieuwe modellen voorziet van doorlopende lichtstrips aan voor- en achterzijde.

Betere stroomlijn, stiller en koeler

Van de technische verbeteringen vallen we nauwelijks van onze stoel. Zo is er ander glas dat 26% meer zonne-energie reflecteert en is de Model Y een stuk stiller geworden. Blijkbaar was dat bij het bestverkochte model van dé elektrische pionier nog een probleem. Het was voor ons te lang geleden om dat nog scherp te hebben, maar de Model Y is nu inderdaad lekker stil.

Dan zijn er nog wat aerodynamische verbeteringen aan de koets. Het zorgt in combinatie met nieuwe velgen met verbeterde aerodynamica en banden met een lage rolweerstand voor een groter bereik.

Meer range voor de Tesla Model Y Juniper

Net als bij het uitgaande model, zijn er twee batterijen en is er de keuze uit achter- of vierwielaandrijving.

De instapper is de Tesla Model 3 RWD en die heeft een 60 kWh (57,5 kWh) ijzerfosfaat batterij (BYD Blade). Waar Tesla ooit voorliep qua techniek, hobbelen ze nu er achteraan. Deze (en de grotere) accu zijn gebaseerd op een 400 volt architectuur en kunnen dus minder snel laden dan de concurrentie. Uit de 57,5 kWh bruikbare accucapaciteit claimt Tesla 500 km WLTP-range te persen. Daarna weer volladen kan met maximaal 175 kW, waarbij de laadsnelheid bij Tesla traditioneel wel vrij snel instort.

De Tesla Model Y facelift uit de test was een niet meer verkrijgbare Launch Edition. Die is gebaseerd op de Model Y Long Range AWD die nog wel verkrijgbaar is. In de bodem is een 78,1 kWh (75 kWh netto) accu gemonteerd die met maximaal 250 kW kan worden geladen. De maximale range van de LR AWD versie is 568km, met alleen achterwielaandrijving haalt de Model Y LR RWD 622 km.

Een beter interieur en meer comfort

Objectief gezien is het nog steeds niet indrukwekkend, maar dat is wel in lijn met de Amerikaanse roots. Het interieur is minimalistisch en er zijn voor het mooie te weinig knoppen. De voorstoelen zouden verbeterd moeten zijn, maar zijn niet bepaald de benchmark in deze klasse. Ze hebben tegenwoordig wel standaard ventilatie en de tweede zitrij is ook verwarmd en (beperkt) elektrisch te verstellen. Leuk voor de achterpassagiers is de toevoeging van een 8” touchscreen waarop je klimaat kan bedienen, maar ook media kan streamen.

Een belangrijk verschil met de eerste Model Y’s is het onderstel. Het onderstel van de Model Y in 2019 was gewoon ronduit slecht. Hard, oncomfortabel en zeker niet passend bij een SUV met een prijskaartje van 60k. Inmiddels is de prijs hard gezakt (lekker voor je afschrijving) en het onderstel een stuk beter geworden.

Nog steeds zal niemand de Model Y als benchmark pakken, maar het comfort is op orde. Qua sturen is het een beetje wat je verwacht van een grote elektrische crossover: het gaat op zich hard, maar inspirerend wordt het nooit. De remmen zijn een tikje ondermaats.

Prijs en conclusie Tesla Model Y

De Model Y RWD is er al voor 45.990. De Model Y Long Range die 622 km haalt, is een schappelijke 50.990. Het is een typische veel-voor-weinig aanbieding, van de afwerking en rijeigenschappen moet Tesla het in principe niet hebben. Die range en het supercharger netwerk zijn wel duidelijke pluspunten.

Routeplanning met Tesla gaat ook best goed, maar de rest van de software is inmiddels ook niet helemaal de benchmark meer. De bestuurdersondersteunig is prima, maar op het grote scherm is het een drukke bedoening met kleine bedieningselementen. Toch zal het belangrijkste argument helemaal niet technisch van aard zijn. Tesla grootaandeelhouder Elon Musk roert zich inmiddels sterk op het politieke toneel. Dan kan de Tesla Model Y Juniper nog zo goed zijn….