Alpine heeft 14 vervangers voor Piastri, klaagt ‘m aan

Maar Alpine denkt trouwens dat Piastri gewoon voor Alpine zal rijden. Maar toch is er een shortlist. Ja, Alpine heeft 14 vervangers genoteerd!

Het gaat niet al te best bij Alpine op de H&R-afdeling. In één week tijd raakten ze hun stercoureur (tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso) én hun wonderkind (Oscar Piastri) kwijt. Het één had natuurlijk met het ander te maken.

Alpine wilde Alonso zijn contract maximaal één jaar extra verlengen, zodat Piastri niet te lang hoefde te wachten. Piastri had waarschijnlijk er geen fiducie in dat hij snel een kans bij Alpine zou krijgen en geeft aan absoluut niet voor Alpine te zullen rijden volgend jaar.

90% een rechtszaak

Alpine-honcho Otmar Szafnauer deed naar El Confidecial al een boekje open over Piastri. Hij is niet boos op hem, maar wel zeer telerugesteld (uiteraard). Alpine heeft heel erg veel geld en CO2 aan hem gespendeerd, nu willen ze wel een beetje return on investment zien.

Maar het is nu tijd voor daden, zo blijkt. Otmar Szafnauer laat namelijk weer een paar dingen los aan El Confidecial die deze zomer-soap nog leuker maken.

Ten eerste een rechtszaak. De werkweigering van Piastri wordt niet op prijs gesteld. Volgens Otmar is het dan ook 90% zeker dat er een rechtszaak zal volgen. Ondanks dat de F1 de keihard is, is deze opstelling van Piastri niet erg handig. Ook niet voor contracten in de toekomst met andere teams.

Alpine heeft 14 vervangers (op de shortlist)

Dan het volgende, want wat moet Alpine in 2023? Je kunt niet met Esteban én Ocon rijden, natuurlijk. Welnu, daar heeft Otmar ook over nagedacht. Na het gedonder met Piastri op Twitter was het zo mogelijk nog drukker op de telefoon van Szafnauer. Maar liefst 14 coureurs namen contact met hem op om de diensten voor volgend jaar aan te bieden.

Welke coureurs dat zijn, zegt Szafnauer dan weer niet. Wel dat er van deze 14 coureurs een shortlist gemaakt wordt van 4. Daar zit Oscar Piastri ook bij.

Via: GPblog.