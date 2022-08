992 GT3 RS-light nu al te verkrijgen

De 992 GT3 RS-light is handig voor als je écht niet kan wachten op de RS.

Porsche is bijna klaar met de 992. Er staat een facelift op stapel dat de auto sneller, schoner, efficiënter en beter moet maken. Het einde van de serie betekent ook dat de 911 GT3 RS eraan komt. Dat is altijd een van de laatste van de modelserie voordat we overgaan op de volgende facelift c.q. generatie.

We weten dat de GT3 RS eraan komt, maar hij is er nog net niet. om het leed te verzachten is hier de versie van TechArt, zie het als een 992 GT3 RS-light. Ze hebben wat upgrades voor de GT3 ’toevallig’ net voordat de GT3 RS voor de deur staat. Allereerst even een fotootje waar je onderdelen kan aanschouwen:

992 GT3 RS-light

Dat bestaat uiteraard uit de nodige carbon opsmuk. Het is TechArt, dus het is een tikkeltje fout maar wel erg fraai afgewerkt. De velgen zijn iets aan de drukke kant, maar geheel gesmeed en dus lekker licht. De nieuwe wielkasten voor zijn 15 millimeter breder dan de standaard-Porsche items.

Bijna alle onderdelen van de bodykit vervangen de Porsche-onderdelen. Hierdoor hoef je niet te plakken.

Nog een voordeel: je wisselt het zo om voor de volgende eigenaar die 100% fabrieksoriginele 911 wil en je kan dan de onderdelen los doorverkopen aan petrolheads met een 911.

FIA-gekeurd

We zeggen overigens bijna alle onderdelen, want de wing-endplates pak je op de bestaande spoiler. Ondanks dat je meer spullen en frutsels hebt op deze 992 GT3 RS light, verstoort het de aerodynamische balans op geen enkele wijze, aldus TechArt.

Erg gaaf zijn ook de interieur-upgrades. Nee, ditmaal geen leder van zongedroogde yak-uiers en gnoe-tepels, maar trackday-waardige upgrades. Wat heet, de rolkooi en gordels zijn zelfs FIA-gekeurd!

Tenslotte is er ook een sportuitlaat van Techart. Op de spoiler-accessoires na zijn alle onderdelen ook leverbaar voor de 992 GT3 Touring.

