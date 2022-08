Alpine doet boekje open over Piastri: “Gaat om integriteit als mens”

Ruh roh…Daar gaan we dan. Alpine laat zich uit over de kwestie rondom Piastri.

Alpine had een zware week. Nog niet zo lang geleden lieten de topmensen van het team zich uit over de luxe die het was om zowel bewezen kampioen Alonso als toptalent Piastri onder contract te hebben. In een tijdspanne van twee luttele dagen, had men echter nog maar twee coureurs onder contract, namelijk Esteban en Ocon.

Guitige grappen daargelaten, was het een onvervalste puinhoop bij Alpine. Alonso kondigde zijn vertrek aan naar Aston Martin, waar Alpine vooraf kennelijk niks van wist. Vervolgens kondigde Alpine Piastri aan, waar die laatste kennelijk niks van wist, waarna hij op social media aangaf dat hij helemaal niet voor Alpine zal rijden volgend jaar. Kortom, het Franse team zag eruit als een stel amateurs.

Confidencial

We weten nog altijd niet hoe dit nu verder zal gaan. Doch teambaas Otmar Szafnauer heeft enigszins uit de doeken gedaan hoe hij erin staat middels een lang diepte interview met El Confidencial. Hierin gaat hij in op de situatie rondom Alonso, de structuur van de leiding van het team met Luca de Meo en Laurent Rossi, maar vooral ook op de kwestie rondom Piastri. Het is hierbij duidelijk dat hoewel Alpine volhoudt dat het wat hen betreft een geldend contract heeft met de Australiër, er ook diepe teleurstelling heerst.

Nee, ik had dit niet verwacht. Ik heb altijd gezien dat Laurent Rossi probeerde te doen wat het beste was voor beide coureurs. Met de contracten, met Fernando, met Oscar, die een stoel wilde in 2023…Laurent heel hard gewerkt om die stoel voor volgend jaar voor hem te vinden. Bij Alpine probeerden we te doen wat het beste was voor beide coureurs. We probeerden geen spelletjes met hen te spelen, maar waren transparant. Elke coureur wist wat er aan de hand was. Helaas heeft Alonso getekend bij Aston Martin en ik begrijp waarom. Maar Piastri, nee. Otmar Szafnauer, is een beetje zoutig

Shots fayad

Hierbij wordt het ook een tikkie persoonlijk:

Hij zou loyaliteit moeten hebben met dat team dat voor hem heeft gezorgd, dat hem naar het WK heeft gebracht en vooral dat hem het afgelopen jaar in een Formule 1 heeft gezet, zodat hij er klaar voor was en de circuits kent. Ik verwachtte meer loyaliteit. Ik werk sinds 1989 in de Formule 1 en heb nog nooit zoiets gezien. Het gaat om je integriteit als mens. Hij ondertekende een papier, een document en doet nu wat anders. Zoals ik ben opgegroeid, hoef ik niet eens een papier te ondertekenen. Als je zegt ‘hey, help me, morgen zal ik je helpen’, zou ik op geen enkele manier op mijn woord terugkomen. Echt niet. Alpine heeft alles gedaan wat Piastri vroeg. Dan zou geen papier nodig moeten zijn waarop staat ‘met een clausule kan ik hier weg’. Otmar Szafnauer, vindt Oscar niet integer

Flav Flav zat achter het hele gebeuren?

Enfin, het is duidelijk dat de acties van Piastri niet met plezier ontvangen zijn bij Alpine. Szafnauer sluit ook de theorie niet uit dat Alonso, Webber, Briatore en Piastri onder een hoedje hebben gespeeld. Ter achtergrond: Webber is de manager van Piastri en een mattie van Alonso. Ooit hadden zowel ALO als WEB Flavio Briatore als manager. Briatore was feitelijk Toto Wolff voordat Toto Wolff Toto Wolff was. Als teambaas van Benetton en later Renault, eigenaar van motorenfabriek Mecachrome en manager van verschillende toonaangevende coureurs, was hij verantwoordelijk voor menig schandaal, voordat hij uiteindelijk struikelde over Crashgate. Het is dus ‘logisch’ dat alu-hoedjes vermoeden dat hij deze puinhoop ook georchestreerd heeft. Szafnauer zegt hierover:

Ik heb er geen concrete aanwijzingen voor. Maar dit is de Formule 1 en misschien zegt iemand over een paar jaar dat ze bewijs hebben dat het zo is. Het zou me niet verbazen. Ik zeg altijd tegen iedereen dat je in de Formule 1 altijd moet aannemen dat iedereen alles weet. Dat er geen geheimen zijn met dit soort dingen. Zo opereer ik al 25 jaar in de Formule 1. En als dit gebeurd zou zijn, moet je daar niet over verbaasd zijn. Otmar Szafnauer, kent de Pirañha Club al een tijdje

En nu?

Tenslotte wordt Otmar natuurlijk ook nog gevraagd over ‘het hoe nu verder’. Hierbij sluit hij niet uit dat Alpine financiële compensatie voor contractbreuk zal eisen, mits Piastri inderdaad niet voor hen uitkomt volgend jaar:

Laten we eerst maar kijken waar we juridisch staan ​​met Oscar. We hebben een contract waarin staat dat we hem in zijn carrière tot aan de Formule 1 moeten steunen door veel geld te investeren. Onder dat contract heeft hij vorig jaar 3.500 kilometer afgelegd in een F1 auto. We hebben zeven onafhankelijke tests gedaan. Dit is niet goedkoop. Alleen de kosten van een motor bedragen al 1.750.000 euro. Dan heb je nog de monteurs, het team dat die tests heeft geleid, de vluchten en reizen…We hebben kortom veel, veel geld uitgegeven aan Piastri om hem voor te bereiden op zijn F1 toekomst. Als die toekomst nu niet bij ons ligt, is het niet meer dan logisch en eerlijk dat we compensatie zoeken… Otmar Szafnauer, wil geld en genoegdoening zien

Het is dus duidelijk, deze beerput is nog lang niet gedempt. Waarvan akte…