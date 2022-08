BREEK: Oscar Piastri rijdt in 2023 F1 voor Alpine [updated]

De kogel is door de kerk: Oscar Piastri rijdt volgend jaar voor Alpine. Dat was even nog spannender dan je zou denken…

Het bericht waarvan je wist dat het komen ging is eindelijk daar: Oscar Piastri zal volgend jaar uitkomen als vaste coureur van Alpine naast Esteban Ocon. De Australiër met de Italiaanse achternaam wordt daarmee de opvolger van Fernando Alonso, die zoals inmiddels bekend vertrekt naar Aston Martin.

Ozzies met Italiaanse namen

Het is allemaal heel logisch, daar Piastri al jarenlang deel uitmaakt van Renaults opleidingsprogramma. Toch was er vandaag opeens drama. Alpine gaf gisteren al aan totaal verrast te zijn door het vertrek van Alonso. En nu leek het even of Piastri ook door de handen van het Franse team zou glippen. Het gerucht ging namelijk dat de F3 en F2 kampioen die andere Australiër met Italiaanse achternaam zou gaan vervangen bij McLaren.

Contract is contract?

Dit werd niet geholpen door Alpine teambaas Otmar Szafnauer. Deze gaf aan niks te weten van een deal die Piastri bij McLaren zou hebben en benadrukte dat Oscar toch echt bij hen onder contract staat. De regerend F2 kampioen zou een waterdicht contract hebben, waarbij hij onder andere 5.000 kilometer mag testen alvorens volgend jaar zijn debuut in de F1 te maken. Alpine zou volgens Otmar niet voor niks in de jongeling geïnvesteerd hebben. Doch Otmar gaf daarbij wel een beetje kribbig aan dat het kamp van Piastri ‘haar opties aan het afwegen was’. Dat was natuurlijk weer de opening die speculaas-makers nodig hadden om toch twijfel te zaaien.

Vragen

Inmiddels heeft Alpine op Twitter echter het bericht de wereld ingeslingerd dat Piastri wel degelijk voor het blauw-roze team zal uitkomen volgend jaar. Volgens Szafnauer houden beide partijen elkaar gewoon aan hun contract. Dat zou inhouden dat Piastri in 2023 domweg verplicht is voor Alpine te rijden en eventueel ook nog in 2024 als opties gelicht worden. Het roept allemaal wel de nodige vragen op. Speelt Alpine het eenzijdig hard nu Alonso hen gedumpt heeft? Wil Piastri eigenlijk wel bij Alpine rijden, of krijgen we een Jenson Button-Williams-BAResque liefdesdriehoek? En wat zegt dit alles over McLaren en Ricciardo? Het heeft er nu immers de schijn van dat team oranje bereid was de matig presterende honingdas toch voortijdig aan de kant te schuiven.

Enfin…De komende tijd zal daar vast meer over bekend worden. Voor nu valt weer een puzzelstukje op zijn plaats aangaande de F1 grid van volgend jaar…

UPDATE: Oscar Piastri heeft zelf op sociale media aangegeven niet voor Alpine te gaan rijden volgend jaar. Wordt vervolgd…