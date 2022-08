‘Piastri naar McLaren, Ricciardo naar Alpine’

De soap gaat lekker door. Piastri gaat naar McLaren en biedt Ricciardo aan bij Alpine.

De Formule 1-stoelendans is nu echt goed begonnen! Ditmaal was kwam het startsein bij Sebastian Vettel vandaan. Hij stopt aan het einde van dit jaar bij Aston Martin a.k.a. een vrij overdreven verjaardagscadeautje voor Lance.

Na het aangekondigde pensioen van Vettel begon het schuiven en dat verdient zeker geen schoonheidsprijzen. Dankzij het doorgaans uitstekend geïnformeerde Racingnews365 weten we een beetje hoe de vork in de steel zit.

Alonso naar Aston Martin

Ten eerste Fernando Alonso. Hij had aan Otmar Szafnauer beloofd nog een jaartje bij te tekenen en bij Alpine te blijven, aldus Szafnauer. Echter, Fernando koos eieren voor zijn geld (of beter gezegd: geld voor zijn geld) en heeft voor twee jaar getekend bij Alonso. Die periode bleek de angel te zijn. Alpine wilde hem één jaar geven, Aston Martin twee.

Piastri naar McLaren

Oscar Piastri is een absoluut talent en verdient een zitje. Het is een Alpine-coureur die jarenlang door Alpine (en daarvoor Renault Sport) is begeleid. De Fransen hebben veel tijd, moeite en geld in hem gestoken, maar een zitje leek er niet in te zitten voor 2023. Vanwege een clausule in zijn contract kon McLaren hem vastleggen.

Volgens Racingnews365 is dat ook daadwerkelijk het geval. Alpine had geen geweldig contract met Piastri voor 2023 en dus was het talent vrij om te gaan en staan waar hij wil. Er was wel een optie voor 2023, maar die heeft Alpine niet (op tijd) gelicht. Het persbericht van Alpine lijkt een soort laatste redmiddel te zijn om druk te leggen op Piastri.

Ricciardo naar Alpine

Het is natuurlijk niet netjes, maar wel hoe het eraan toegaat bij de F1. Want ondanks dat Ricciardo wél een geldig contract heeft tot 2023 met McLaren, gaat hij volgend jaar daar sowieso niet rijden. Vanwege de zwaar teleurstellende resultaten kunnen ze hem vervangen.

Het is een beetje eten of gegeten worden in de F1, zoveel is duidelijk. McLaren laat Daniel Ricciardo niet helemaal zakken, overigens. Naar het schijnt zou McLaren hem bij Alpine aanbieden. Voor Ricciardo zou dat een goede oplossing kunnen zijn, want hij kan moeilijk met de McLaren MCL36 overweg. Wellicht dat hij zijn oude vorm bij Renault kan hervatten.

Via: Racingnews365