Guacamole! Piastri claimt volgend jaar níet voor Alpine te rijden

En jawel, het F1 silly season is officieel silly. Nadat Alpine eerder vandaag bekend maakte dat Oscar Piastri volgend jaar voor hen zal rijden, weerspreekt de man zelf dat nu op sociale media.

Een oude wijsheid luidt dat de F1 net is als de echte wereld, alleen dan net een paar tandjes extremer. Soms is er succes, heldendom, broederschap (m/v/i) en vreugde. Maar soms zijn er ook gewoon erg lelijke rivaliteiten, mensen die elkaar dolken in de rug steken en contractdisputen. Het lijkt erop dat we weer een van die laatste bij de kladden hebben. Waar Alpine eerder vandaag officieel aankondigde dat junior talent Oscar Piastri volgend jaar voor hen zal rijden, ontkent Piastri dat enige uren later doodleuk op onder andere Twitter:

I understand that, without my agreement, Alpine F1 have put out a press release late this afternoon that I am driving for them next year. This is wrong and I have not signed a contract with Alpine for 2023. I will not be driving for Alpine next year. Oscar Piastri, klinkt vastberaden

En dus zijn de poppen nu echt aan het dansen. Het bericht op Twitter is op moment van schrijven een klein uurtje oud en heeft al bijna 150.000 likes van mensen die genieten van chaos. Er zoemden al de hele dag geruchten rond dat Piastri getekend zou hebben om volgend jaar bij McLaren aan de slag te gaan, als vervanger van mede Italo-Ozzie Ricciardo. Met de aankondiging van Alpine leken die geruchten echter de ijskast in te kunnen. Nu blijkt dat waar rook is, in dit geval toch ook vuur is. En dan niet een gezellig knapperend haardvuur, maar een flink fnuikend fikkie.

#thatdidn’tagewell #thatescalatedquickly

Alpine heeft dus de aankondiging vrij eenzijdig gedaan en staat nu enorm in zijn hemd. Niet alleen vanwege dit voorval, maar ook al omdat het gisteren volledig verrast werd door Alonso’s vertrek. De Spanjaard leek handig plaats te maken voor Piastri, maar nu blijkt dat er veel meer aan de hand is. In een tijdspanne van twee dagen, verliest de renstal dus twee coureurs. Nu weten we dat de arbeidsmarkt behoorlijk krap is momenteel. Maar toch geldt F1 coureur zijn nou niet bepaald als een van de meest vervelende beroepen op aarde. Daar moet toch iemand voor te porren zijn zou je zeggen.

Het is op zijn minst opmerkelijk, daar Piastri sinds 2020 deel uitmaakt van het Renault (later Alpine) opleidingsprogramma. Het is een succesvolle periode geweest voor Oscar, met de F3 titel in 2020 en de F2 titel in 2021. In beide jaren kwam Piastri uit voor topteam Prema, ongetwijfeld met financiële hulp van de Fransen. Ook wat dat betreft is een mogelijk vertrek van de jonge Ozzie nu een hard gelag.

De situatie doet, zoals eerder aangegeven, een beetje denken aan die van Jenson Button een dikke vijftien jaar geleden. Jenson Knoop had toen bij Williams getekend, maar had ook nog een contract bij BAR/Honda. Uiteindelijk wilde Jense zelf toch ook niet meer naar Williams en werd dat contract afgekocht voor miljoenen. Toenmalig teambaas Dave Richards (van BAR) wijtte het achteraf aan slechte managers van de latere wereldkampioen.

Van buitenaf is het lastig om te zeggen wie er nu wat fout doet hier. Mogelijk is een aanwijzing te vinden in het feit dat Alpine teambaas Otmar Szafnauer het eerder vandaag had over ‘het houden aan contracten’. Wellicht is er ergernis in het kamp Piastri dat hij dit jaar moet ‘uitzitten’ als reservecoureur terwijl hij de afgelopen jaren de geijkte opstapklasses geowneerd heeft. Maar ja, of hij daarbij ook recht van spreken heeft…Daar zal nu vermoedelijk nog een hoop getouwtrek over volgen. Sowieso is dit in ieder geval niet per se de ideale manier om je F1 carrière te starten…

We gaan in de gaten houden wat dit nu verder betekent voor Piastri, Ricciardo en natuurlijk voor Nyck de Vries. Nyck dan maar naar Alpine?