De nieuwste Stellantis cross-over komt uit… China

Nóg meer Stellantis cross-overs, met dank aan China!

Je zou denken dat Stellantis inmiddels wel genoeg aanbod heeft qua merken. En qua cross-overs. Toch hebben de hoge heren van Stellantis het in al hun wijsheid besloten om nóg een merk te introduceren. Een Chinees merk.

Zoals al eerder aangekondigd gaat het om Leapmotor, die de sprong naar Europa waagt. Op de Autosalon van Parijs introduceren ze nu een gloednieuw model. Het is uiteraard een elektrische cross-over, genaamd de Leapmotor B10, wat verwarrend genoeg een C-segment SUV is.

Waar alle Stellantis-cross-overs op hetzelfde platform staan, heeft Leapmotor een eigen platform. De B10 staat op het LEAP 3.5-platform. Helaas weten we nog niet wat voor cijfers daarbij horen. Leapmotor rept nog met geen woord of accucapaciteit of range.

Dan zullen we het nog maar even over het uiterlijk hebben. De Leapmotor B10 heeft een zeer uitwisselbare voorkant, met platte koplampen. De achterlichten zijn ook geheel in lijn met de heersende mode. We moeten natuurlijk ook nog even zeggen op welke bestaande auto deze Chinees lijkt: schuin van achteren doet de auto denken aan een Porsche Cayenne.

De binnenkant is voorlopig nog een verrassing, maar we kunnen wel een gokje wagen. We vermoeden dat de Leapmotor B10 een minimalistisch dashboard krijgt met in het midden een groot touchscreen. Maar dat is slechts een wilde gok.

Aangezien we überhaupt nog geen specificaties hebben, is een prijs logischerwijs ook nog niet bekend (sorry, er valt gewoon weinig te melden). Als we kijken naar de prijsstelling van de andere modellen van Leapmotor kun je rekenen op een echte prijspakker. Dat moet ook wel, want hoe moet je als nieuw merk anders klanten aantrekken?