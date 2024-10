‘Nieuwe’ Karma is net zo duur als een nieuwe M5

Het is nog steeds een mooi ding, maar geef ons dan toch maar een M5…

Raar maar waar: de oude Fisker Karma blijkt een langere levensduur te hebben dan de Fisker Ocean. Het originele Fisker is al lang failliet, Henrik heeft in tussentijd een nieuw Fisker opgericht, ook dat is weer failliet gegaan, en nog altijd wordt de Karma gebouwd. Alleen dan niet door Fisker, maar door Karma Automotive.

De Fisker Karma heet tegenwoordig Karma Revero, maar ziet er nog grotendeels hetzelfde uit. Je kunt zeggen wat je wil, maar ontwerpen kon Henrik Fisker wel. Het originele ontwerp uit 2011 kan met een nieuw frontje gewoon weer doorgaan voor een nieuw model.

De Karma Revero is nu ook weer te verkrijgen in Nederland, wederom met Kroymans als importeur. Er staan al enkele exemplaren op Nederlands kenteken, maar de Karma Revero heeft nu ook een officiële prijs. Die is niet bepaald mals…

De Karma Revero heeft een vanafprijs van maar liefst €145.000, en dat is nog exclusief bpm. De Karma is nog steeds niet volledig elektrisch, dus er komt toch echt nog een stukje bpm bovenop.

Nu is de Fisker Karma nooit goedkoop geweest, maar destijds had je wel een vooruitstrevende auto. Anno 2024 krijg je een mooi doch oud koetswerk, en techniek die niet bepaald baanbrekend is. De Revero heeft een 1,5 liter benzinemotor nodig als range extender om een actieradius van 580 km te halen… Daarvan is overigens maar 128 km volledig elektrisch.

Het is wel een snelle auto, met 536 pk en 746 Nm, maar… voor dit geld heb je ook de nieuwe BMW M5 met 727 pk en 1.000 Nm. Na de prijs van de Alpine A110 R Ultime kijken we nergens meer van op, maar we moeten toch concluderen dat de Karma Revero simpelweg te duur is. Dit zal dus ongetwijfeld een exoot blijven.