Als je echt de aandacht wil trekken met je Senna

De Senna is toch één van de meest bijzondere modellen uit de koker van McLaren. Let op: we zeggen niet lelijk, we zeggen bijzonder. Oké, oké: bijzonder lelijk. De vormen kun je nog enigszins verdoezelen door voor een zwarte specificatie te kiezen, maar in het geval van deze Senna is het moeilijk om niet op te vallen. Sterker nog, iedereen zal naar je kijken met dit gevaarte.

Hoe het voelt om met deze Senna over straat te rijden weet niemand. Met de supercar is, volgens de advertentie, nog geen kilometer gereden. Het ding staat weg te rotten geparkeerd in een showroom in Dubai. Het gaat hier om Al Ain Class Motors. De specificatie is samengesteld in samenwerking met McLaren Special Operations (MSO).

De Senna is uitgevoerd in een kameleon-spec. Het is op de foto’s een klein beetje te zien: de kleur van de McLaren verandert naarmate je om de auto loopt. Vanuit elke hoek oogt de supercar daardoor anders. Het excentrieke feest gaat door in het interieur met diverse accenten die overeenkomen met het uiterlijk van de auto.

Het is niet bekend wie de eerste eigenaar is geweest en hoe de Senna bij Al Ain Class Motors is terechtgekomen. Feit is dat het geen exemplaar is geweest voor de Europese markt. Dat valt af te lezen aan de uitlaat. De Europese Senna’s hebben drie uitlaatsierstukken, de exemplaren buiten Europa hebben er twee. Het is eveneens onbekend wat de Senna moet kosten, maar gezien de staat en spec hebben we het ongetwijfeld over circa een miljoen euro.