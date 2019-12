Steun het idee van een LEGO Tesla Cybertruck

De Tesla Cybertruck als LEGO bouwpakket? Dat kan.

Via LEGO Idea’s kunnen normale stervelingen zoals jij en ik ideeën voor nieuwe LEGO-producten inbrengen. Vervolgens kunnen mensen stemmen op het idee en bij genoeg animo gaat LEGO over tot een daadwerkelijke productie.

De onthulling van de Tesla Cybertruck was misschien wel dé auto-onthulling van het jaar. In elk geval is de bijzondere elektrische pickup onderwerp van het gesprek op het wereldwijde web. Inmiddels zijn er meerdere ideeën aangedragen voor een LEGO Tesla Cybertruck en dit concept is momenteel erg succesvol.

Het project heeft meer dan 6.000 supporters en het LEGO Ideas Team heeft dit project uitgekozen als ‘Staff Pick’. De creatie in kwestie is 35,6 centimeter lang, 15,2 cm breed en 12,7 cm hog. Zowel de frunk als de kofferklep kunnen geopend worden. Er is tevens een globaal interieur vormgegeven.

Via de website van LEGO kun je met een LEGO-account aangeven dat je het idee wil supporten. Het idee heeft 10.000 steunbetuigingen nodig om in aanmerking te komen voor een expert review. Dan begint het echt spannend te worden of LEGO inderdaad overweegt de Cybertruck als product aan te bieden in de winkel. Dat aantal zal ongetwijfeld behaald worden: het project heeft daar nog 761 dagen de tijd voor.