Kabinet trekt miljoenen uit voor vergroening van transport

Het gaat om een totale investering van 87 miljoen euro van alle betrokken partijen.

Kijk je naar het wagenpark van personenauto’s, dan zijn het vooral de leaseauto’s die elektrisch zijn. De consument heeft meer nodig om de overstap te maken naar een elektrische auto. Niet alleen hier liggen uitdagingen voor het kabinet, ook in het bedrijfsleven is er genoeg te doen. De investeringen gaan financieel gezien nog een stap verder en daarom komt het kabinet met een plan van aanpak.

Er gaat in totaal ruim 87 miljoen euro gebruikt worden om het vervoer binnen het bedrijfsleven te vergroenen. Het geld komt onder meer ten goede aan het ombouwen van machines en zware voertuigen op fossiele brandstoffen naar elektrische aandrijflijnen. Het kabinet zelf pompt ongeveer 35 miljoen euro belastinggeld in het project. Bedrijven die deel uitmaken van het plan investeren gezamenlijk circa 47 miljoen en vanuit de Europese Unie komt er nog eens 6 miljoen euro.

In 2020 vallen 43 projecten onder dit plan. In de scheepvaart stapt men bijvoorbeeld over op waterstof, terwijl bezorgscooters van pizzaketens verwisselbare accu’s krijgen. Ook de investering van zeven nieuwe waterstoftankstations in Nederland maakt deel uit van het plan. De subsidie moet helpen dat deze fors kostbare investeringen sneller gerealiseerd kunnen worden.

Fotocredit: Rijkswaterstaat / Harry van Reeken