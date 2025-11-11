Als je geld haat moet je een diesel kopen

Diesel is koning kapitaalvernietiging. Of eigenlijk moeten we prins zeggen.

Dieselrijders hebben het niet makkelijk. Was de zelfontbrander ooit de rationele keuze voor de veelrijder, tegenwoordig lijkt het vooral een financiële valkuil op vier wielen. Goedkoop in aanschaf, maar daar is ook alles mee gezegd.

Uit een verse analyse van verkoopplatform Looping blijkt dat de gemiddelde tweedehands diesel sinds januari 2023 ruim €1.300 in waarde heeft verloren. Omgerekend is dat een daling van meer dan 20 procent in krap anderhalf jaar tijd.

In cijfers: begin 2023 kostte een gemiddelde dieseloccasie nog €6.428, inmiddels is dat €5.115. En nee, dat ligt niet aan één merk of model. De daling in prijs is breed zichtbaar. Van de BMW 3 Serie tot een simpelere Opel Astra: de diesel is uit de gratie.

Diesel is al jaren een geplaagde brandstofsoort in Nederland. Inmiddels wegen de lagere brandstofkosten niet meer op tegen nadelen zoals hogere belastingen. Om nog maar te zwijgen over beperkte toegang tot milieuzones, nu en in de nabije toekomst.

Dat blijkt ook uit de verkoopaantallen. In 2023 werden via Looping nog 1.549 diesels verkocht. In de eerste helft van 2025 waren dat er 1.288. Dat is een forse daling van 17 procent. Benzineauto’s deden het beter met een terugval van 4,5 procent, terwijl elektrische auto’s juist bijna de helft méér verkopen noteerden.

Daarnaast speelt aanbod ook een rol. Nieuwe diesels zijn een zeldzaamheid, dus de markt wordt steeds ouder. Een jong gebruikte occasion is nu eenmaal vaak een benzine, hybride of volledig elektrisch. Geen diesel.

Elektrisch daalt nóg sneller

De restwaarde van de diesel krijgt daardoor van alle kanten klappen. En terwijl elektrische auto’s dankzij subsidies, lagere gebruikskosten en scherpe nieuwprijzen aan populariteit winnen. Maar dat maakt de EV, op het gebied van restwaarde, niet automatisch een verstandige keuze. Zeker niet als je snel van auto wisselt.

Dat elektrische occasions snel kunnen afschrijven mag geen verrassing zijn. Diesel kun je omschrijven als prins afschrijving, maar sommige EV’s mag je kronen tot koning afschrijving. Zeker in het luxe segment zijn de klappen genadeloos hard. Een Porsche Taycan die binnen een paar jaar meer dan een ton afschrijft bijvoorbeeld.

Eerder meldde Looping dat EV’s gemiddeld 30 procent goedkoper zijn geworden sinds begin 2023. Dat klinkt dramatisch, maar het is deels goed nieuws. Er komen nieuwe, goedkopere, modellen op de markt.

Toch is de boodschap helder: wie anno 2025 een diesel koopt moet dat doen met een rekenmachine in de hand. Idem dito voor een luxe elektrische auto. Koop het voor de langetermijn en je hoeft je een stuk minder zorgen te maken over de afschrijving die toch een keer komt. Na 2 jaar wisselen van auto? Dan is het bukken.