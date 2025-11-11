Waar blijft de elektrische Porsche Cayenne? Nou..

Eindelijk heeft Porsche duidelijkheid gegeven wanneer we de elektrische Cayenne kunnen verwachten.

Teaser hier, teaser daar. Inmiddels weten we het wel dat Porsche keihard heeft gewerkt aan de elektrische Cayenne. De vraag is: waar blijft dat ding dan? Aan het wachten komt, in tegenstelling tot GTA 6, bijna een einde!

Om je niet langer in de spanning te laten. Op 19 november is het zover: dan trekt het merk uit Stuttgart het doek van de Cayenne Electric, tijdens een digitale wereldpremière die om 15:00 uur (Nederlandse tijd) wereldwijd te volgen is.

Een ongelofelijk belangrijke datum. De Duitse auto-industrie verkeert in zwaar weer en heeft succes nodig. Porsche hoopt, na jaren van ontwikkelen, dat deze elektrische Cayenne het succes van de SUV gaat voortzetten. Eerst was de Macan aan de beurt en nu moet de grote broer eraan geloven.

Meer dan twintig jaar geleden zorgde Porsche voor ophef door met een SUV te komen. Dit resulteerde uiteindelijk in een enorm financieel succes. Daar kwam later weer de Macan uit voort. Zonder de Cayenne en Macan hadden we Porsche zoals het merk vandaag de dag opereert niet kunnen meemaken, waarschijnlijk. Dus wees dat grote ding op vier wielen maar dankbaar.

Nu is het tijd voor de volgende grote stap: de elektrische revolutie voor het vlaggenschip. De auto wordt gebouwd op Porsche’s nieuwste elektrische platform. Als de elektrische Cayenne net zo goed is als de elektrische Macan hoeven Porsche-rijders zich geen zorgen te maken. Als duurtester heeft de Macan EV zijn nut en kwaliteit bewezen, vinden we hier op de redactie. Dus kom maar door met die Cayenne EV.

Porsche belooft dat de Cayenne Electric niets zal inleveren van wat het model tot nu toe succesvol maakte. Met het Nederlandse BPM-systeem kan de elektrische Porsche Cayenne een zeer interessante propositie worden. Want: lage BPM en dus een gunstige aanschafprijs.

Wat we nog niet weten, zijn de harde cijfers: accucapaciteit, vermogen, laadtijden – Porsche houdt dat nog even onder de pet tot de onthulling. Wie het spektakel live wil volgen kan dat onder andere via YouTube doen. De wereldpremière wordt vanaf 15:00 uur Nederlandse tijd uitgezonden. Drie dagen later, op 22 en 23 november, maakt de Cayenne Electric zijn publieksdebuut tijdens het Icons of Porsche Festival in Dubai.