Het goedkoopste benzine tanken doe je in Drenthe

Maar of het nu loont om vanuit Den Haag naar Drenthe te rijden voor de goedkoopste benzine..

Het is al duur genoeg! De standaardzin die je ieder jaar op brandstof kunt toepassen. Als je echt het goedkoopste wil tanken in Nederland moet je in het oosten des lands wonen. Of ga gewoon meteen de grens over, want dan is het pas echt voordeliger.

Goedkoopste benzine

Wie toch in Nederland wil blijven wonen (en klagen over de brandstofprijzen uiteraard) kan het beste neerstrijken in Havelte. In deze Drentse plaats is de benzine namelijk het goedkoopste van Nederland. Dat blijkt uit een onderzoek van MultiTankcard. Het bedrijf onderzocht 3.500 tankstations in ons land. De goedkoopste benzine tank je bij Tankstation Kreuze in Havelte, Drenthe. De prijs ligt gemiddeld op 1,7125 euro per liter voor E10.

Goedkoopste diesel

Misschien zijn er ook nog automobilisten onder jullie met een dikke dieselbeuker. Dan moet je niet in Drenthe, maar in Overijssel zijn. In de plaats Steenwijk bij de Fieten Olie ben je gemiddeld 1,5097 euro per liter kwijt voor diesel.

Tanken langs de snelweg

Uit de data komt nog andere interessante informatie naar voren. Zo is tanken langs de snelweg in 2024 goedkoper geworden. Het bleek gemiddeld 17,5 cent goedkoper in vergelijking met 2023. Opmerkelijk, want in 2023 was het al gemiddeld 15,2 cent goedkoper en in 2022 zelfs 14,3 cent.

Kortom, elk jaar ben je minder kwijt voor een volle tank brandstof. Natuurlijk is het verschil nog steeds erg groot in vergelijking met een tankstation in een dorp of stad, maar de verschillen worden wel kleiner.

Landelijk gezien zijn de verschillen ook groot. In de drukke Randstad is het gewoon duur tanken. Je gaat dan ook niet gemakkelijk de grens over om een litertje peut te scoren. De grensstreken hebben te maken met stevige concurrentie waardoor de brandstof noodgedwongen wel goedkoper moeten aanbieden. Naast de Randstad is brandstof op de Waddeneilanden ook relatief duur.

Via Telegraaf