De nieuwe BMW M2 CS is niet aan te slepen

Het is wel te begrijpen dat de BMW M2 CS een hit is.

Als je diepe zakken hebt en op zoekt bent naar een nieuw speeltje is de BMW M2 CS een zeer interessante aankoop. Het feit dat de Duitse autofabrikant ze produceert in gelimiteerde aantallen helpt mee dat je niet bang hoeft te zijn dat de restwaarde tankt.

Vooralsnog lijkt de nieuwe M2 CS een schot in de roos. Tijdens de Japan Mobility Show 2025 lliet BMW M-baas Frank van Meel weten dat alle 87 exemplaren bestemd voor Japan al zijn uitverkocht. Daarover bericht BMWBlog. De eerste leveringen moeten nog beginnen.

De M2 CS is het nieuwe topmodel, geïntroduceerd in de lente van dit jaar. Meer vermogen, minder gewicht en een focus op het betere stuurwerk. De S58 3.0-liter twin-turbo zes-in-lijn is goed voor 530 pk, waar de gewone M2 het moet doen met ‘slechts’ 480 pk.

Een andere belangrijke markt voor BMW is de Verenigde Staten. Ook daar loopt men warm voor de M2 CS. Zo’n 300 van de naar schatting minder dan 2.000 exemplaren wereldwijd gaan naar de States. BMW is gestopt met het exact noemen van productieaantallen voor de CS-modellen, maar enorme hoge aantallen zijn het niet. Een zelf gecreëerde schaarste, het helpt BMW om een synthetische hype neer te zetten. Want stel dat je misgrijpt..

De Verenigde Staten zou koploper zijn in vraag, gevolgd door Duitsland en China. De fabriek zou de aantallen nog kunnen bijstellen op basis van bestellingen, maar waarschijnlijk zijn de meeste allocaties inmiddels vergeven. De kans bestaat dat ze straks op de markt verschijnen als jong gebruikte modellen met een dikke premium ten opzichte van de nieuwprijs. Als de hype na een jaartje of wat is gaan liggen zakken de prijzen weer.

Hier in Nederland is het nog maar de vraag hoeveel exemplaren we van de M2 CS gaan zien. Mede door de BPM is het een waanzinnig duur speeltje voor een 2 Serie. De M2 CS staat voor 166.700 euro in de configurator. Toch wel een sloot geld. Met wat opties zit je zo op 172.000 euro. Auw.