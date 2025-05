De zon schijnt onorthodox veel in Nederland. Je kunt daardoor geld verdienen met je elektrische auto!

Kijk, die lage brandstofprijzen is mooi meegenomen voor ons petrolheads. Maar wat is nog beter dan korting aan de pomp? Nou, dat het geld oplevert om je auto vol te tanken. Voor die utopie moeten we niet bij de ICE zijn, maar het is wel de realiteit met een elektrische auto in combinatie met een dynamisch energiecontract.

Zonnepanelen uitzetten

Mensen met een dynamisch energiecontract profiteerden afgelopen zondag van een negatieve energieprijs. Door een overschot aan zon- en windenergie dook de stroomprijs drie uur lang onder nul. Wie slim was, koppelde z’n elektrische auto aan de lader. Dat zou een besparing van circa € 5 opleveren, zo meldt energie-expert Joris Kerkhof van Independer in de Telegraaf.

Voorwaarde was wel dat je zonnepanelen op dat moment uitgeschakeld waren. Die leveren anders stroom terug aan het net. Daarvoor moet je dan weer betalen bij negatieve prijzen. Wat dat betreft moet je er actief mee bezig zijn. Maar goed, het levert dus wel pegels op.

Kerkhof rekent voor: bij een gemiddeld verbruik van 5 kWh tijdens die drie uren verdienden slimme laders ongeveer €4,65. Geld toe krijgen om energie te gebruiken. Het lijkt de omgekeerde wereld, maar met een dynamisch energiecontract is dat dus mogelijk.

Niet alleen EV-rijders profiteerden. Huishoudens die op dat moment de wasmachine of vaatwasser aanzetten konden zo ruim €1,25 verdienen. Energiebedrijf Zonneplan schakelde zelfs 30 megawatt aan zonnepanelen tijdelijk uit om overbelasting te voorkomen. Dat is vergelijkbaar met het sluipverbruik van een half miljoen huishoudens.

Negatieve stroomprijzen zijn overigens geen zeldzaamheid meer. Alleen dit jaar waren er al 186 uren waarin de kale stroomprijs onder nul dook. Toch kreeg je lang niet altijd geld toe, vanwege energiebelasting en btw. Op exact zes andere momenten wél.

Wat meehelpt in dit plaatje is het prachtige weer. Over zonuren mogen we niet klagen op dit moment, behalve als je een boer bent die hoopt op regen. De zonnige lente is een uitkomst voor huishoudens met een dynamisch energiecontract

Het is niet allemaal hosanna. Er is natuurlijk ook een keerzijde aan het hebben van een dynamisch energiecontract. Je bent de pineut als er onrust in de wereld is en de energieprijzen omhoog schieten. Zoals in 2022, toen in pieken een stroomprijs van € 0,78 per kWh tijdelijk normaal was. Als de zon dan niet schijnt is het huilen met de pet op met een ladende EV of een draaiende vaatwasser of wasmachine.