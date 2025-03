Occasionverkoop februari 2025: meer diesel of elektrisch?

Kopen we meer occasions met een dieseltorretje of een e-motor?

Nederlanders waren in februari maar op één ding uit: Kia’s, Kia’s en nog eens Kia’s. Tenminste, degenen die een nieuwe auto kochten. Op de occasionmarkt komt het Aziatische merk niet voor in de top vijf van meest verkochte merken. En zo vielen er nog een aantal zaken op aan de occasionverkoop van februari 2025.

De Bovag becijferde samen met het RDC weer eens hoeveel gebruikte auto’s van eigenaar wisselden. Tweedehandsjes die van dealer wisselden, werden niet meegenomen. In totaal verruilden 171.400 gebruikte auto’s van eigenaar. Dat zijn er ruim 7.000 meer dan in februari 2024.

Ongeveer net zoveel gebruikte elektrische auto’s werden er verkocht. 6.742 gebruikte elektrische auto’s vonden een nieuwe eigenaar. Helaas was de mooiste en beste Tesla Model S P100D van Nederland er daar niet een van. Ten opzichte van februari 2024 is de EV-occasionverkoop flink gegroeid in dezelfde maand in 2025. De tweedehands EV-verkoop steeg met 17,8 procent.

Meer diesels of EV’s?

Toch kunnen nog niet spreken van een gigantische tweedehandsmarkt voor elektrische auto’s. Met dat aantal van bijna 7.000 EV’s was het marktaandeel in februari slechts 3,9 procent. De overgrote meerderheid bestaat nog altijd uit benzineauto’s. Bijna driekwart van de verkochte gebruikte auto’s heeft alleen een benzinemotor. En op nummer 2? De hybride met 15,4 procent marktaandeel of 26.405 registraties.

Daarna vinden we tweedehands diesels. Daar zijn er bijna de helft meer van verkocht dan van gebruikte EV’s. Dat is misschien wel de meest tekenende statistiek voor de EV-occasionmarkt.

Benzine (126.966 registraties, 74,1% marktaandeel) Hybride (26.405 registraties, 15,4% marktaandeel) Diesel (9.390 registraties, 5,5% marktaandeel) Full EV (6.742 registraties, 3,9% marktaandeel) LPG (1.680 registraties, 1,0% marktaandeel)

Meest geregistreerde merken in februari 2025

Zoals gezegd zijn de gebruikte Kia’s niet zo populair als de nieuwe exemplaren. In plaats daarvan staat VW trots bovenaan. De Polo en de Golf ontlopen elkaar nauwelijks voor de eerste plaats bij de tweedehandsverkopen. Opel gooit mede dankzij de Corsa hoge ogen en Toyota en Ford volgen op korte afstand. Wederom mede door een hatchbackje. Hoezo crossovergekte?

Volkswagen (21.758 registraties, 12,7% marktaandeel) Peugeot (11.781 registraties, 6,9% marktaandeel) Opel (11.162 registraties, 6,5% marktaandeel) Toyota (10.838 registraties, 6,3% marktaandeel) Ford (10.577 registraties, 6,2% marktaandeel)

Meest geregistreerde modellen in februari 2025