Dieselrijders gaan kapot: hoogste dieselprijs in tijden

De dieselprijs zit op het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd.
Geen hond koopt meer nieuw een diesel. Afgelopen maand had diesel een marktaandeel van een schamele 0,5% in Nederland. Toch zijn er nog genoeg mensen die in een dieselbeuker c.q. walmende diesel rondrijden. Zij hebben het momenteel zwaar te verduren.
Diesel is op dit moment namelijk kneiterduur. UnitedConsumer houdt de prijsontwikkelingen van dag tot dag bij. Zij melden dat de dieselprijs het hoogste punt van dit jaar heeft bereikt. Sterker nog: diesel is al anderhalf jaar niet zo duur geweest.
De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel ligt nu op €1,981. De laatste keer dat de dieselprijs zo hoog lag, was begin 2024. Toen schoot de prijs zelfs twee keer boven de €2 uit. Of we zulke uitschieters dit jaar ook gaan meemaken is nog even afwachten.
Dit jaar zijn de brandstofprijzen flink op en neer gegaan. In mei kon je nog je diesel volgooien voor minder dan €1,80 per liter. De benzineprijs volgt in grote lijnen dezelfde bewegingen, maar schommelt iets minder hard. Een liter Euro95 kost momenteel €2,174.
Of de dieselprijs nog verder gaat stijgen durft UnitedConsumers niet te zeggen. “De ontwikkeling van de olieprijs, de wisselkoers en transportkosten spelen allemaal een rol”, aldus Derk Foolen van UnitedConsumers. “Daardoor is het lastig om te voorspellen hoe de prijzen zich op korte termijn ontwikkelen.”
Gelukkig geeft de overheid nog een jaar langer accijnskorting, dat scheelt. Anders was de dieselprijs per 1 januari nog eens met €0,111 per liter omhoog gegaan.
Bron: UnitedConsumers
Foto: de BMW 320d van @amisos55
Reacties
verdebosco zegt
Het is zo’n mooie techniek. Zeker met PHEV. Remember de VW XL1. Ruim 1:100 bijna 15 jaar geleden. Prachtig. Biodiesel erbij, goede katalysatoren en je tort zo 1200 km weg. Klimaatvriendelijk. Helaas.
Noot: kan ook zijn dat ik gewoon die XL1 leuk vind. Mag ook benzine-PHEV.
RUBERG zegt
Klimaatvriendelijk kan niet. Wel minder belastend…
petroldrinker zegt
Is te merken inderdaad, maar niet alleen de Diesel is enorm duur, ook 98 octaan vind ik momenteel schreeuwend duur, verschil met 95 lijkt ook groter dan dat ht ooit geweest is
406_v6 zegt
Vorige week zaterdag in België 98 getankt, €1,53/liter. Het loont voor mij de moeite om er voor heen en weer te rijden.
petroldrinker zegt
Als het loont zeker doen, voor mij vanuit de regio haarlemmermeer heeft dat totaal geen zin,
e36thuglife zegt
Voor die 98 juice moet je naar Belgie bro. 1.73 euro. 🤑🫰🏾
Jerrycans brrrrap. 💦 🛢️
sabrerator zegt
Blij dat ik sinds een maandje of twee op LPG rij!
monsieurleloure zegt
Het schommelt hier al tijden rond de 1,65 euro.
Blijf nog wel even rijden met mijn 3 liter diesel 6 in lijn..
Die wegenbelasting van 200 euro per maand hakt er harder in….
GJZ zegt
Oplichters zijn het in Den Haag, helpt het niet met zachte dwang of consistente maatregelen dan kloppen we de zakken leeg van de Nederlanders en kunnen ze ook niet rijden.
Zo besparen we ook CO2…….
Mini Joe zegt
Je weet welke partijen de laatste jaren regeren…….