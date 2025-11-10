Dieselrijders gaan kapot: hoogste dieselprijs in tijden

De dieselprijs zit op het hoogste niveau in anderhalf jaar tijd.

Geen hond koopt meer nieuw een diesel. Afgelopen maand had diesel een marktaandeel van een schamele 0,5% in Nederland. Toch zijn er nog genoeg mensen die in een dieselbeuker c.q. walmende diesel rondrijden. Zij hebben het momenteel zwaar te verduren.

Diesel is op dit moment namelijk kneiterduur. UnitedConsumer houdt de prijsontwikkelingen van dag tot dag bij. Zij melden dat de dieselprijs het hoogste punt van dit jaar heeft bereikt. Sterker nog: diesel is al anderhalf jaar niet zo duur geweest.

De gemiddelde landelijke adviesprijs van een liter diesel ligt nu op €1,981. De laatste keer dat de dieselprijs zo hoog lag, was begin 2024. Toen schoot de prijs zelfs twee keer boven de €2 uit. Of we zulke uitschieters dit jaar ook gaan meemaken is nog even afwachten.

Dit jaar zijn de brandstofprijzen flink op en neer gegaan. In mei kon je nog je diesel volgooien voor minder dan €1,80 per liter. De benzineprijs volgt in grote lijnen dezelfde bewegingen, maar schommelt iets minder hard. Een liter Euro95 kost momenteel €2,174.

Of de dieselprijs nog verder gaat stijgen durft UnitedConsumers niet te zeggen. “De ontwikkeling van de olieprijs, de wisselkoers en transportkosten spelen allemaal een rol”, aldus Derk Foolen van UnitedConsumers. “Daardoor is het lastig om te voorspellen hoe de prijzen zich op korte termijn ontwikkelen.”

Gelukkig geeft de overheid nog een jaar langer accijnskorting, dat scheelt. Anders was de dieselprijs per 1 januari nog eens met €0,111 per liter omhoog gegaan.

