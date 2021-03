Wat als je jouw BMW occasion NIET in een standaard kleur wil! - Autoblog.nl

Tuurlijk, zwart of grijsblauw, je wordt er mee doodgegooid. Maar wat als je nou graag WEL wil opvallen op het parkeerterrein, welke kleur zou je BMW occasion dan moeten hebben?

We schrijven er wel vaker over: kleur. Niets zo smaakgevoelig als dat. Het is het standaard antwoord wanneer iemand de configuratie van zijn nieuwe auto laat zien: “mooi, maar waarom kies je voor die saaie kleur?”

Vaak zal het antwoord zijn dat de wens er wel was om iets spannenders te kiezen. Maar ja, die restwaarde hè. Of de leasemaatschappij die NEE zie. Of het feit dat die aparte kleur een tientje meer kost per maand ‘in de lease’.

Maar wie zijn ogen de kost geeft, ontdekt zeker wel enkele paradijsvogels. Wij gingen op zoek in de voorraad van Dusseldorp BMW. Met meerdere vestigingen en ruim 900 occasions in voorraad moet daar toch zeker ook wel wat kleurigs te vinden zijn? We vonden er niet heel veel, maar wel deze 3!

BMW M550d xDrive in rood Parelmoer (Individual)

Rood Parelmoer, ok als BMW dat zo noemt dan gaan we er maar in mee. Wijnrood zouden wij zeggen. Maar wat belangrijker is. Met deze 2019 BMW M550d ontstijg je ook qua kleur toch wel de grijze middenmoot als BMW occasion. Niet alleen door de auto zelf maar vooral door de kleur en 20 inch dubbelspaak (Styling 668M) velgen. Niet voor muurbloempjes! Zeker niet in combinatie met de zeer lichte interieurbekleding. Het Parelmoer rood komt niet uit het standaard lijstje maar was destijds een Individual kleur. Zeer waarschijnlijk dus bewust aangekruist. Respect!

De 5 Serie komt uit 2019 en heeft voor een dikke Autobahn-cruiser een verrassend lage km stand van 28.065km. Waar er oorspronkelijk op het prijskaartje van deze Fünfer een bedrag van € 166.291,- stond. Moet je nu nog net iets meer dan de helft van dat bedrag meebrengen om deze auto de jouwe te noemen: € 84.950,-

BMW X2 sDrive20i in Galvanic Gold

Tsja, niet opvallen gaat je in een gouden X2 niet lukken. Styling die tegenwoordig voor BMW begrippen aan de voorzijde gewoon ingetogen te noemen is. Maar de groen-gouden kleur zal er voor zorgen dat jouw zoon of dochter bij uitwedstrijden misschien toch liever met een teamgenootje mee rijdt. Een BMW occasion waarvan de kleur misschien leuk is voor een straat verder? Of doen we deze combinatie dan te kort?







Hoewel we hier stiekem het idee hebben dat het hier wellicht om een ‘dealerdemo’ gaat omdat hij van 2e helft 2020 is. Is het wel degelijk een BMW occasion met ‘de kop eraf’. Oorspronkelijk voor ruim € 60K in de showroom mag deze 2020 BMW X2 sDrive20i nu mee voor net geen € 50k.

BMW X1 xDrive20i in Sunset Orange

Ooit komt er een artikel van @willeme over de zin en onzin van de namen die fabrikanten verzinnen voor kleuren. Sunset Orange, wij zouden het omschrijven als, die rode kleur aan de horizon als de oranje kleur weg is zeg maar. Of is het nou toch brons? Maar goed als jij net als wij toch heel hebberig wordt van een M2 in deze kleur of anders gewoon een dikke 1 Serie in Sunset Orange, maar toch een SUV wilt…







Dan is deze BMW X1 wellicht iets voor jou. Uit 2017 met 80.628km op de teller blijft er nog best veel over van de aanschafwaarde in 2017 van € 51.370. SUV’s zijn gewild en dat zie je terug in de vraagprijs van € 31.900,-. Hier werd weer wel gekozen voor het avontuurlijkere witte interieur. Maar overal is het toch een spec waar je met een gerust hart opa en oma de kinderen mee naar de voetbal kunt laten rijden.

Je moet er soms even naar speuren maar als jij je BMW occasion in iets anders dan een standaard kleur wil dan zijn ze er wel! Wat heeft jouw voorkeur?